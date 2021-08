Innocan Pharma informiert über seine Fortschritte im Rahmen der präklinischen Studien zu seiner CBD-beladenen Liposomen-Plattform-Technologie (LPT)

Bisher hat Innocan zwei präklinische Studien an Tieren absolviert. Bei der ersten Studie konnten keine Nebenwirkungen beobachtet werden, es wurde jedoch mit einer einzigen intramuskulären Injektion eine hohe CBD-Konzentration im Plasma für die Dauer von mindestens drei Wochen erreicht. In der zweiten Studie stellten die Forscher eine Wirkung von CBD in einem Krankheitsmodell des zentralen Nervensystems fest; nach nur 2 Injektionen war das CBD mehr als 7 Wochen lang nachweisbar.

Das Forscherteam setzt diese Studien fort, um eine wissenschaftliche Publikation mit Peer Review einreichen zu können, in der die Daten und Erkenntnisse aus der ersten und zweiten Studie enthalten sind.

Prof. Chezy Barenholz meint dazu: „Wir sind mit den Ergebnissen der zweiten Studie sehr zufrieden und freuen uns schon darauf, unsere guten Ergebnisse in unserer wissenschaftlichen Publikation präsentieren zu können.“

Aufgrund der bedeutsamen therapeutischen Wirksamkeit, die in der präklinischen Studie nachgewiesen werden konnte, hat sich Innocan für die Einleitung einer dritten Runde von präklinischen Studien entschieden. Ziel dieser Studien ist es, weitere Indikationen für die LPT-Plattform zu erforschen.

„Wir finden es großartig, dass die Ergebnisse mit unseren ersten vielversprechenden Annahmen korrelieren“, sagt Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma. „Wir haben einmal mehr einen bedeutsamen Indikator ermittelt, der uns darin bestärkt, am Potenzial unserer LPT festzuhalten.“

Innocans Beziehung zur Hebräischen Universität

Innocan Pharma Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, hat mit dem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Yissum („Yissum“), dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Forschungs- und Lizenzvereinbarung im Hinblick auf die Entwicklung, Aufbereitung, Charakterisierung und Evaluierung von Hydrogelen, in denen mit CBD (oder anderen Cannabinoiden) beladene Liposomen enthalten sind, unterzeichnet. Die Forschungs- und Entwicklungsinitiative erfolgt unter der Leitung von Professor Chezy Barenholz, dem Chef der Abteilung für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität Jerusalem, der auch für die Erfindung von mehr als fünfundfünfzig Patentfamilien verantwortlich zeichnet. Zwei davon stehen in Verbindung zu Doxil, einem von der FDA zugelassenen Arzneimittel für die Behandlung von Brustkrebs. Die einzigartige Liposomen-Plattform-Technologie („LPT“) könnte sich in zahlreichen Anwendungsgebieten wie etwa bei Epilepsie, in der Schmerzbekämpfung sowie bei unterschiedlichen Entzündungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems als wirksam erweisen. Zu dieser Technologie wurde am 7. Oktober 2019 ein Patent eingereicht.