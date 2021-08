Innerhalb weniger Wochen nach Markteinführung in Georgia ist TAAT nun in mehr als 70 Läden des Bundesstaates erhältlich

LAS VEGAS und VANCOUVER, 3. AUGUST 2021 - TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Vorzeigeprodukt TAAT seit kurzem in 71 neuen Einzelhandelsläden im US-Bundesstaat Georgia erhältlich ist. Damit erhöht sich die Zahl der Verkaufsstandorte in den Vereinigten Staaten mit Beginn dieses Monats auf mehr als 400. In einer Pressemeldung vom 25. Juni 2021 teilte das Unternehmen mit, dass es seine gesamte erste Lieferung von 15 Kartons TAAT an einen Vertriebshändler mit Sitz in Alpharetta (Georgia) verkauft hat, der in den Bundesstaaten Georgia, North Carolina, South Carolina und Alabama über ein Vertriebsnetz von rund 1.200 Läden verfügt. Nach dem Eintreffen dieser ersten Lieferung am 24. Juni 2021 begann der Vertriebshändler des Unternehmens in Georgia mit der Abwicklung der bereits aufgegebenen Vorbestellungen und es konnten die allerersten Platzierungen von TAAT im Einzelhandel an der Ostküste der Vereinigten Staaten stattfinden.

Das Unternehmen hat im Jahr 2021 durch die Einrichtung mehrerer Vertriebskanäle und die Umsetzung strategischer Marketinginitiativen bisher eine beträchtliche Zugkraft für TAAT als bessere Alternative zu Tabakzigaretten für Raucher ab 21 Jahren aufgebaut. Nach der Einführung von TAAT im Einzelhandel in Ohio, die im vierten Quartal 2020 erfolgte, führte das Unternehmen im Februar 2021 sein Online-Handelsportal (über das Bestellungen von Rauchern ab 21 Jahren aus 37 US-Bundesstaaten eingegangen sind) und führte TAAT auch im Einzelhandel in Illinois ein. Gleichzeitig wurde die Marktpräsenz in Ohio weiter ausgebaut. Im Zuge der Wiederaufnahme von Live-Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten (z. B. Sportveranstaltungen, Messen) hat das Unternehmen eine Vielzahl von Möglichkeiten genutzt, um seine Sichtbarkeit bei den Rauchern ab 21 Jahren über konventionelle Methoden (z. B. Ausstellungsflächen auf B2B-Tagungen) zu verbessern, aber auch mit kreativen Ansätzen mehr Aufmerksamkeit auf die Marken TAAT und Beyond Nicotine zu lenken (z. B. durch das Sponsoring der Kopfbedeckung des Teams von Boxer Floyd Mayweather für dessen Kampf gegen Logan Paul am 6. Juni 2021).