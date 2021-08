Frankfurt (ots) - Passagierverkehr zieht im Sommer an / Kosten deutlichreduziert / Sondereffekte führen zu positivem Konzern-ErgebnisDie COVID-19-Pandemie hat das Geschäft des Flughafenbetreibers Fraport in denersten sechs Monaten des Jahres erneut belastet. Nach einem schwachen erstenQuartal entwickelten sich die Verkehrszahlen im zweiten Quartal an allenKonzernflughäfen aber deutlich positiv. Gestützt von der steigenden Nachfrage,reduzierten Kosten und staatlichen Ausgleichszahlungen erzielte Fraport imersten Halbjahr 2021 erstmals seit Beginn der COVID-19-Pandemie wieder einpositives Konzern-Ergebnis."Die Ausgleichszahlungen vom Bund und dem Land Hessen stärken unsereEigenkapitalbasis und ermöglichen uns, weiterhin in den Ausbau unsererInfrastruktur und den Klimaschutz zu investieren. Zugleich haben wir die Kostendeutlich reduziert und schreiben operativ wieder schwarze Zahlen. Nicht zuletztdank unserer weltweiten Präsenz sind wir sehr gut aufgestellt, um von dererwarteten Erholung des Reiseverkehrs zu profitieren", erklärt Dr. StefanSchulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG.

Passagierverkehr erholt sich deutlichIm Juni erholten sich die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt mit einem Plusvon fast 200 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf rund 1,8 MillionenPassagiere. Diese Entwicklung setzte sich nach vorläufigen Zahlen im Juli fortmit einem Zuwachs von rund 116 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf etwa 2,8Millionen Passagiere. An Spitzentagen erreichen die Passagierzahlen aktuellbereits rund 50 Prozent des Aufkommens aus dem Rekordjahr 2019."Operativ stellt uns der deutliche Anstieg der Passagierzahlen in Frankfurt vorHerausforderungen, weil sich die Verkehre stark auf einzelne Tagesspitzenkonzentrieren. Zusätzlich haben wir aufgrund der Corona-Maßnahmen bei denProzessen im Terminal und am Flieger einen deutlich höheren Aufwand. Gemeinsammit unseren Partnern verbessern wir die Abläufe kontinuierlich und passen unsereKapazitäten an den jeweiligen Bedarf an", ordnet Schulte die aktuelle Lage ein.Trotz des positiven Trends der vergangenen Wochen gingen die Passagierzahlen inden ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 46,6 Prozent aufknapp 6,5 Millionen Fluggäste zurück, da sich die COVID-19-Pandemie im Vorjahrerst ab Mitte März stark negativ auswirkte. Verglichen mit dem bisherigenHöchstwert aus 2019 lag der Rückgang bei minus 80,7 Prozent. Beim Cargo-Volumenerreichte Frankfurt mit knapp 1,2 Millionen Tonnen einen Zuwachs von 27,3Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 (plus 9,0 Prozent gegenüber demVergleichszeitraum 2019). An den internationalen Konzern-Flughäfen legte der