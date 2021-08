Nach einem mehrere Monate andauernden Abwärtstrend und einer anschließenden Stabilisierungsphase an einem mittelfristigen Aufwärtstrend hat die Tesla-Aktie in letzter Sekunde doch noch die Kurve gekriegt und ist zu Beginn dieser Handelswoche über eine wichtige Hürde gesprungen. Dieser Schritt könnte nun den Grundstein für weitere mittelfristige Kursgewinne gelegt haben und die Abwärtsphase der letzten Monate endgültig beenden. Auch wurde somit die Gefahr eines Trendbruchs merklich reduziert.

Anleger greifen zu

Wünschenswert wäre noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der markanten Widerstandszone von rund 700,00 US-Dollar, dies könnte infolgedessen weitere Zugewinne an 750,00 und darüber an die Aprilhochs bei 780,79 US-Dollar hervorrufen. Mittelfristig wäre sogar ein Anstieg zurück an die Rekordstände bei 900,40 US-Dollar aus Anfang dieses Jahres denkbar. Um hiervon konstant profitieren zu können, können Anleger beispielsweise auf das Faktor Zertifikat Long WKN MA27LF ausgestattet mit einem festen Hebel von 4,0 zurückgreifen. Sollte jedoch zum Ende dieser Handelswoche die Tesla-Aktie unterhalb von 620,00 US-Dollar notieren, wäre dies ein herber Schlag für das Papier und könnte Abschläge in den Bereich des Doppelbodens zwischen 539,49 und 546,98 US-Dollar sorgen. Im weiteren Verlauf könnte sich die Schwäche allerdings weiter fortsetzen.