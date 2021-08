--------------------------------------------------------------------------------

QuartalsberichtLeoben - Q1 21/22 - AT&S setzt Wachstum ungebremst fort* Positive Performance trotz ungünstiger Währungseffekte* Quartalsumsatz steigt um 28 % auf 317,7 Mio. EUR (VJ: 247,9 Mio. EUR)* Bereinigtes EBITDA mit 50,8 Mio. EUR um 24 % über dem Vorjahr* Großprojekte weiterhin voll auf Kurs - Produktionsstart des Werks in Chongqingvorgezogen* Ausblick GJ 21/22 erhöht: Umsatzwachstum von 17 - 19 %, bereinigte EBITDA-Marge weiterhin in der Bandbreite von 21 - 23 % erwartetAT&S verzeichnete trotz ungünstiger negativer Währungseffekte eine sehr positiveUmsatz­entwicklung im 1. Quartal 2021/22."Die Digitalisierung treibt weiterhin die Nachfrage nach unseren Technologien.Die temporär schwächeren Märkte erholen sich zunehmend. Strategisch sind wirweiterhin voll auf Kurs. Insbesondere die Fertigung für IC-Substrate läuft aufHochtouren. Die Umsetzung der Kapazitätserweiterung in Chongqing schreitetweiterhin sehr gut voran. So konnten erste Teile des Produktionsequipmentsbereits qualifiziert sowie in Betrieb genommen werden", so CEO AndreasGerstenmayer.Der Konzernumsatz konnte im ersten Quartal 2021/22 um 28 % auf 317,7 Mio. EUR(VJ: von 247,9 Mio. EUR) erhöht werden. Währungsbereinigt stieg derKonzernumsatz sogar um 37 %. Die zusätzlichen Kapazitäten und die wachsendeNachfrage nach ABF-Substraten trugen wesentlich zum Umsatzwachstum bei.Unterstützt wurde die Entwicklung durch das verbreiterte Anwendungsportfolio beimobilen Endgeräten sowie die Nachfrage nach Modul-Leiterplatten. Im Segment AIMtrugen alle drei Bereiche zum Umsatzwachstum bei. Wenn auch der BereichAutomotive nach einem sehr schwachen ersten Quartal des Vorjahres den Umsatzbeinahe verdoppeln konnte, wird der Engpass bei Halbleitern weiterhin andauern.Das EBITDA erhöhte sich von 39,5 Mio. EUR auf 46,3 Mio. EUR. Zurückzuführen istdie Ergebnisverbesserung vorrangig auf den höheren Konzernumsatz.Wechselkurschwankungen beim US-Dollar und Chinesischen Renminbi hatten einennegativen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung in Höhe von 18,1 Mio EUR. Fernerfielen im ersten Quartal temporäre Anlaufkosten für die IC-Substrate-Fertigungin Chongqing an. Marktseitig belastet im ersten Geschäftsjahresquartal einveränderter Produktmix im Bereich der mobilen Endgeräte die Profitabilität.Weiterhin sichert AT&S seine Zukunftsfähigkeit und investiert für dasbevorstehende Wachstum verstärkt in die Organisation sowie in Forschung &