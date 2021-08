Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) sieht laut seinem CEO Potential für zukünftige Milliardenumsätze mit Wasserstoff. Und Air Liquide informiert heute über eines der Grossprojekte im wasserstoffbereich, die im Rahmen des MoU im Februar zwischen den beiden Konzernen angekündigt wurden.Natürlich – wieder einmal – die „ größte Produktionsanlage von klimaneutralem Wasserstoff“ in Deutschland, die an eine bestehende Pipeline angeschlossen wird. Und das grüne Licht für die Anlage gab das deutsche Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durch seinen Förderungsbescheid. Denn noch „geht Wasserstoff“ nur mit Anschubfinanzierung.

Air Liquide spricht klar VOM ERSTEN Elektrolyseur im Weltmaßstab – es sollen also noch einige folgen

Was für die Kooperation von air Liquide und Siemens Energy auf einge weitere Projekte in naher Zukunft hindeutet. Was ist besipielsweise mit den bereits im februar angekündigten 200 MW Projekten in der Normandie?Und Aufträge könnten der durch Siemens gamesa angeschlagenen Siemens Energy gut tun. Und die heutige Meldung ist natürlich eine schöne Ouvertüre für die Morgen anstehenden Quartalszahlen von Siemens Energy.

Konkret – 30 MW in Oberhausen, angeschlossen an bestehende Infrastruktur

Ein Protonen-Exchange-Membran (PEM)-Elektrolyseur, der von Air Liquide gebaut wird, soll grünen Wasserstoff aus Wasser und erneuerbarem Strom erzeugen. Die technologische Lösung für das Projekt wird im Rahmen der bereits angekündigten Partnerschaft zwischen Air Liquide und Siemens Energy entwickelt. Bis 2023 werden beide Partner eine 20-MW-Elektrolyseur-Anlage errichten, die 2.900 Tonnen klimaneutralen Wasserstoff pro Jahr und klimaneutralen Sauerstoff produzieren wird. In einer zweiten Phase plant Air Liquide, die Kapazität der Anlage auf 30 MW zu erhöhen.