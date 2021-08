Bis auf den Nasdaq sind gestern alle Indizes ins Minus gedreht - vor allem Aktien aus defensiven Sektoren waren wieder einmal gesucht. Ausschlaggebend für den schwachen Handelsschluss war Fed-Mitglied Waller, der bei sta

Bis auf den Nasdaq sind gestern alle Indizes ins Minus gedreht - vor allem Aktien aus defensiven Sektoren waren wieder einmal gesucht. Ausschlaggebend für den schwachen Handelsschluss war Fed-Mitglied Waller, der bei starken US-Arbeitsmarktdaten bereits für Oktober das Tapering der Fed ankündigte. Derzeit übergeordnet ein weiterer Belastungsfaktor sind jedoch die zunehmenden Restriktionen vor allem in den USA wegen der Deltavariante - und in den USA wiederum sind es mit Florida und Texas zwei Bundesstaaten, die in Sachen Corona besonders lax agierten, die nun eine Explosion von Infektionen haben. Der Markt "riecht", dass Corona wohl doch länger als erhofft ein Thema bleiben wird. China wiederum will nun offenkundig seine Gaming-Industrie an die Kandarre nehmen - Aktien wie Tencent daher unter Druck..

Das Video "Der Markt "riecht" Probleme!" sehen Sie hier..