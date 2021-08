Sunrise Skylights Zürisee Sessions: Das Sommer Highlight

Los geht's am Donnerstag, 19. August in Küsnacht ZH mit Soul-Sänger Seven, dann schippert die schwimmende Bühne einmal quer über den Zürichsee nach Rüschlikon ZH, wo sie Anna Rossinelli am Freitag, 20. August zum Beben bringt. Es folgen sechs weitere Acts in fünf anderen Gemeinden am Zürichsee. Den Abschluss machen am Sonntag, 29. August, 77 Bombay Street in Lachen SZ. Sunrise setzt beim Line-up bewusst auf Schweizer Künstlerinnen und Künstler. «Viele von ihnen konnten seit über einem Jahr nicht mehr auf einer Bühne stehen. Wir freuen uns deshalb riesig auf dieses Sommer Highlight», sagt André Krause, CEO von Sunrise UPC. Unterstützt werden die Musikerinnen und Musiker jeweils von einem aufstrebenden Act aus der Region.

Das «Floating Boat» ist ein absolutes Novum auf dem Zürichsee. «Die Herausforderung, eine Bühne dieser Grössenordnung herzustellen, die auf dem Wasser auch noch mobil sein soll, war riesig», sagt Fabian Villiger von der Eventagentur RedSpark. «Umso mehr freut es uns, dass bisher alles so reibungslos geklappt hat, auch mit den Bewilligungen der Gemeinden.»

Einlass mit Covid-Zertifikat

Am Ufer des Zürichsees kommen die Besucherinnen und Besucher nicht nur in den Genuss einer einmaligen Festival-Kulisse, sondern bekommen auch optimale Soundqualität auf die Ohren: Kopfhörer verwandeln jede Sunrise Skylights Zürisee Session in ein Silent Concert. Gegen ein Depot bekommen die Festivalgänger am Eingang Kopfhörer, mit denen sie den Sound in bester Qualität und in der ihnen angenehmen Lautstärke geniessen können, während gleichzeitig Rücksicht auf die Einwohnerinnen und Einwohnerinnen der Seegemeinden genommen wird. «Ich bin sicher, dass das der Stimmung keinen Abbruch tut. Ich freue mich jedenfalls total auf ein Meer aus tanzenden Menschen am Seeufer», sagt Musiker James Gruntz.