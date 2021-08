---------------------------------------------------------------------------

ETERNA schafft Basis für nachhaltige Finanzierung und initiiert ein StaRUG-Verfahren zur Sanierung der Holding



* Antragstellung für ein Sanierungsverfahren unter StaRUG für die eterna Mode Holding GmbH beschlossen



* Operatives Geschäft durch finanzielle Sanierung nicht beeinflusst, Transformation an geänderte Marktbedingungen durch StaRUG möglich

* Schuldenschnitt der Anleihe 2017/2024 mit einer Quote von 10%

* Gesellschafterin verzichtet auf Darlehen in Höhe von 32,3 Mio. EUR

* Zusätzliches Eigenkapital aus Gesellschaftermitteln zur Finanzierung des operativen Geschäfts sowie für Zahlung an Anleihegläubiger

* Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 angesichts COVID-19 erwartungsgemäß deutlich unter Vorjahr



Passau, 03. August 2021 - Die eterna Mode Holding GmbH als Emittentin der Anleihe 2017/2024 (WKN: A2E4XE/ISIN DE000A2E4XE4) hat heute einen wesentlichen Schritt für eine nachhaltige Finanzierungslösung beschlossen, indem sie einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) stellen wird. Dazu wird kurzfristig ein Restrukturierungsplan bei Gericht eingereicht mit dem Ziel, diesen Plan bis Mitte September 2021 umzusetzen. Die bisherigen Verhandlungen in der gegebenen Finanzierungssituation über alternative Lösungen hatten zuvor zu keinem Ergebnis geführt.

Das StaRUG-Verfahren wurde zum 1. Januar 2021 vom Gesetzgeber in Deutschland eingeführt und ermöglicht einem Unternehmen, einen sogenannten Restrukturierungsplan, der der Sanierung dient, mit einem eingeschränkten Gläubigerkreis unter der Aufsicht eines Gerichts umzusetzen. Für die Annahme eines solchen Sanierungsplans ist eine Zustimmung von 75% der Gläubiger notwendig. Das StaRUG-Verfahren ist damit ein beschränkter Eingriff, der das Unternehmen gesunden lässt. Im Falle der eterna Mode Holding GmbH dient die Sanierung im Zuge des StaRUG-Verfahrens dem Ziel einer Restrukturierung sowie der Schaffung einer nachhaltigen Finanzierung der Holding. Das Sanierungskonzept sieht einen Schuldenschnitt bei der unbesicherten Anleihe 2017/2024 vor, im Rahmen dessen die Forderungen der Anleihegläubiger sowie die noch ausstehenden Zinsen mit einer Abfindungsquote von 10% bedient werden sollen. Die Quote wird bei Zustimmung zum Konzept vollständig aus Gesellschaftermitteln gezahlt. Zudem verzichtet die Gesellschafterin vollständig auf ihre Forderungen aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 32,3 Mio. EUR und verpflichtet sich, zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, das neben der Zahlung der Quote auch zur Finanzierung des operativen Geschäfts eingesetzt werden soll.