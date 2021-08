LONDON (dpa-AFX) - Der britische Finanzminister Rishi Sunak hat jungen Beschäftigten geraten, wieder mehr im Büro zu arbeiten. "Insbesondere für junge Menschen, denke ich, ist es wertvoll, physisch im Büro zu sein", sagte Sunak im Interview der Plattform "Linkedin News", wie die "Times" am Dienstag berichtete. Er selbst habe am Anfang seiner Karriere im Büro wertvolle Kontakte geknüpft, die ihm noch heute helfen würden. "Ich bezweifle, dass ich diese engen Beziehungen hätte, wenn ich mein Praktikum oder die ersten Schritte meiner Karriere über Teams oder Zoom gemacht hätte."

In England gilt seit der Aufhebung fast aller Corona-Maßnahmen am 19. Juli keine offizielle Aufforderung der Regierung mehr, von zuhause zu arbeiten. Unternehmen wird freigestellt, wie sie ihre Arbeit organisieren. Im vergangenen Sommer hatte die britische Regierung eine große "Zurück ins Büro"-Kampagne gestartet, musste jedoch nach wenigen Wochen wegen des Ausbruchs der zweiten Corona-Welle zurückrudern. Auch aktuell birgt die Rückkehr ins Büro noch Risiken: Wegen Kontakten zu Corona-Infizierten wurden in den vergangenen Wochen Hunderttausende in Quarantäne geschickt./swe/DP/mis