ETERNA initiiert finanzielle Sanierung der Holding im Rahmen eines StaRUG-Verfahrens



Passau, 03. August 2021 - Die eterna Mode Holding GmbH als Emittentin der Anleihe 2017/2024 (WKN: A2E4XE/ISIN DE000A2E4XE4) informiert darüber, dass die bisherigen Verhandlungen über alternative Lösungen in der gegebenen Finanzierungssituation zu keinem Ergebnis geführt haben. Vor diesem Hintergrund hat die eterna Mode Holding GmbH heute beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens nach dem

Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) zu stellen. Der Restrukturierungsplan sieht einen Schuldenschnitt bei der unbesicherten Anleihe 2017/2024 vor, im Rahmen dessen die Forderungen der Anleihegläubiger sowie die noch ausstehenden Zinsen mit einer Abfindungsquote von 10% bedient werden sollen. Der Plan wird kurzfristig bei Gericht eingereicht mit dem Ziel, diesen bis Mitte September 2021 umzusetzen. Auch das in Auftrag gegebene IDW-S6-Gutachten hat bestätigt, dass die Notwendigkeit einer Sanierung der Passivseite der Bilanz der eterna Mode Holding GmbH besteht.



Die vom Gesetzgeber neu geschaffene Möglichkeit einer Sanierung im Zuge des StaRUG-Verfahrens dient dem Ziel einer Restrukturierung der Holding sowie der Schaffung einer nachhaltigen Finanzierung der Holding. Die dazu vorgesehene Quote wird bei Zustimmung zum Konzept vollständig aus Gesellschaftermitteln gezahlt. Daneben verzichtet die Gesellschafterin vollständig auf ihre Forderungen aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 32,3 Mio. EUR und verpflichtet sich darüber hinaus, zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, das neben der Zahlung der Quote auch zur Finanzierung des operativen Geschäfts eingesetzt werden soll.

Im engen und konstruktiven Austausch mit ihren Schuldscheingläubigern konnte ETERNA zudem sicherstellen, dass die aktuelle Situation der eterna Mode Holding GmbH und ihre Sanierung nach dem StaRUG keine Kündigungsgründe unter dem Schuldscheindarlehen auslösen. Die Schuldscheingläubiger haben darüber hinaus zu erkennen gegeben, dass sie grundsätzlich weiterhin bereit sind, die operativ tätige ETERNA Mode GmbH als Finanzierungspartner zu begleiten.

Die vorgesehene Sanierung bezieht sich allein auf die Finanzierungssituation der Holding. Das operative Geschäft der ETERNA Mode GmbH ist somit von dieser Entscheidung nicht betroffen, so dass ETERNA seine operativen Aktivitäten unverändert fortführen wird. Zugleich wird sich das Unternehmen im Zuge der eingeleiteten Transformation weiterhin darauf konzentrieren, die strategischen Initiativen wie die Digitalisierung fortzuführen und das Unternehmen auf die veränderten Marktbedingungen auszurichten.

ISIN: DE000A2E4XE4

WKN: A2E4XE

