Was kosten Lebensmittel "wirklich"? / Warum billiges Essen dem Planeten und seinen Bewohnern schadet (FOTO)

Klimawandel, Fettleibigkeit, Kinderarbeit, Plastikverschmutzungund so weiter - all das sind Probleme und Kosten, die wir beimLebensmitteleinkauf nicht berücksichtigen. Wie können diese versteckten Kostenso integriert werden, dass wir für unser Essen auch den wirklichen Preis zahlenund damit die tatsächlichen Kosten unserer Lebensmittel voll abdecken?Vor Kurzem wurde in den Nachrichten über einen deutschen Supermarkt berichtet,der sein Angebot mit zwei Preisschildern versieht - eines für den an der Kassefälligen Preis und ein weiteres für den "wirklichen Preis". Also den Preis, derder sozialen und ökologischen Wirkung der Produktion beispielsweise einesSchokoriegels oder einer Banane voll Rechnung trägt. Der deutsche Supermarkthatte Forscher der Universitäten Augsburg und Greifswald gebeten, dietatsächlichen Kosten von 16 spezifischen Produkten zu errechnen. Das Ergebnis?Goudakäse müsste eigentlich 88% und ein Kilo Hackfleisch sogar erstaunliche 173%teurer sein! Bei Obst und Gemüse sind die Unterschiede nicht ganz so gravierend:19% bei Bananen, 12% bei Tomaten und nur 6% bei Äpfeln. Der Unterschied beiBio-Erzeugnissen ist ebenfalls geringer, doch selbst in dem Bereich müssteBiofleisch eigentlich mit einem Aufschlag von satten 126% verkauft werden, umdie ganzen versteckten Kosten abzudecken.Wie lassen sich die wahren Kosten für Lebensmittel berechnen?Den wahren Preis eines Produkts zu berechnen ist eine komplexe Angelegenheit,denn: Dafür muss man zunächst wissen, was in der Kalkulation alles zuberücksichtigen ist. Umweltschädigende Faktoren wie CO2- undStickstoffemissionen? Die verbrauchte Energie, die Folgen der Überdüngung? Undwas ist mit sozialen Kosten wie Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit? Wie lassensich Faktoren wie diese zahlenmäßig eingrenzen?Wenn wir den Verbraucherpreis eines Produkts mit dem wahren Preis vergleichenwollen, können wir uns zwei verschiedener Konzepte bedienen: Der Preis "ab Hof"meint den Preis, zu dem das Produkt direkt beim Erzeuger verfügbar ist, alsoexklusive getrennt abgerechneter Transport- und Lieferkosten. Dann gibt es nochdie "externen Kosten" für den Anbau, die das "wahre Preisgefälle"bilden. Damit sind Kosten für wirtschaftliche Aktivitäten gemeint, die im"Ab-Hof-Preis" nicht berücksichtigt werden. Externe Kosten können, wenn siedirekt auf die Umwelt Einfluss nehmen, auch als "Umweltkosten" eingeordnetwerden. Wenn sie sich aber direkt auf das Wohlbefinden von Menschen auswirken,dann spricht man von "soziale Kosten".Die deutschen Forscher sind übrigens nicht die ersten, die sich an einer