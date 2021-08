Lyfegen-Plattform unterstützt Johnson & Johnson bei der weiteren Umsetzung einer value-based healthcare-Strategie

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Lyfegen gibt die Implementierung ihrer

value-based healthcare Vertragsplattform bekannt, gemeinsam mit Johnson &

Johnson Medical Devices Companies Switzerland (Johnson & Johnson) und einem

führenden Schweizer Krankenhaus.



Mit diesem neuen, value-based healthcare-Ansatz für die Gesundheitsversorgung

treiben Lyfegen und ihre Partner den Wandel zu dem an, was für die Patienten am

wichtigsten ist: bessere gesundheitliche Resultate für die Patienten und eine

effizientere Nutzung der finanziellen und personellen Ressourcen, um ein

nachhaltiges Gesundheitsumfeld nach der COVID-19-Pandemie zu schaffen.







durch die Unterstützung innovativer Technologien erreicht werden. Die Plattform

von Lyfegen ist ein wichtiger Wegbereiter für diesen Übergang. Die Plattform

digitalisiert und automatisiert die Ausführung von value-based healthcare

Verträgen und ebnet den Weg für eine ressourceneffiziente Skalierung solcher

neuartigen Verträge.



"COVID-19 hat uns gezeigt, wie dringend notwendig wir ein nachhaltigeres

Gesundheitssystem brauchen. Wir sind sehr stolz darauf, Johnson & Johnson und

Krankenhäuser mit der Umsetzung von Vereinbarungen auf der Lyfegen-Plattform

dabei zu unterstützen, den Übergang zu einer value-based healthcare zu

beschleunigen und die gesundheitlichen Resultate der Patienten zu geringeren

Kosten zu verbessern", sagt Girisha Fernando, CEO von Lyfegen.



Die konforme, sichere und patentgeschützte Plattform von Lyfegen für value-based

Verträge im Gesundheitswesen automatisiert die Erfassung und Analyse von Daten

auf Patientenebene. Die Nutzer erhalten Transparenz über verwertbare

gesundheitliche Resultate und Vertragsleistungen. Der Beitrag von Lyfegen zu

dieser Partnerschaft ist Pionierarbeit für die Skalierung von value-based

healthcare-Modellenin Krankenhäusern, Krankenversicherungen, Medizintechnik- und

Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt. Die Partnerschaft ist ein weiterer

wichtiger Meilenstein für Lyfegen, da das Unternehmen weiter wächst und kürzlich

seine nächste Investitionsrunde eröffnet hat.



Über Lyfegen



Die Lyfegen HealthTech AG wurde 2018 von Girisha Fernando, Michel Mohler und

Nico Mros gegründet, um das Leben jedes Patienten zu verbessern, indem sie den

Wandel zu einer value based healthcare vorantreiben. Mit seiner

patentgeschützten Software-as-a-Service-Plattform ermöglicht Lyfegen

Krankenhäusern, Krankenversicherungen, Medizintechnik- und Pharmaunternehmen die

Umsetzung und Skalierung von value-based Gesundheitsvereinbarungen, um den

Zugang zu verbessern, die gesundheitlichen Resultate der Patienten zu steigern

und die Bezahlbarkeit zu erhöhen.



Mehr über Lyfegen:

https://www.lyfegen.com/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/lyfegenhealth



Contact Press: press@lyfegen.com

Contact Investors: investors@lyfegen.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1586295/Lyfegen_Platform.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586294/Lyfegen_Logo.jpg



Pressekontakt:



Carolina Maertens

+41 79 105 93 47



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134347/4984381

OTS: Lyfegen HealthTech AG





Der Wandel hin zu value-based healthcare, in der Schweiz und weltweit, kann nurdurch die Unterstützung innovativer Technologien erreicht werden. Die Plattformvon Lyfegen ist ein wichtiger Wegbereiter für diesen Übergang. Die Plattformdigitalisiert und automatisiert die Ausführung von value-based healthcareVerträgen und ebnet den Weg für eine ressourceneffiziente Skalierung solcherneuartigen Verträge."COVID-19 hat uns gezeigt, wie dringend notwendig wir ein nachhaltigeresGesundheitssystem brauchen. Wir sind sehr stolz darauf, Johnson & Johnson undKrankenhäuser mit der Umsetzung von Vereinbarungen auf der Lyfegen-Plattformdabei zu unterstützen, den Übergang zu einer value-based healthcare zubeschleunigen und die gesundheitlichen Resultate der Patienten zu geringerenKosten zu verbessern", sagt Girisha Fernando, CEO von Lyfegen.Die konforme, sichere und patentgeschützte Plattform von Lyfegen für value-basedVerträge im Gesundheitswesen automatisiert die Erfassung und Analyse von Datenauf Patientenebene. Die Nutzer erhalten Transparenz über verwertbaregesundheitliche Resultate und Vertragsleistungen. Der Beitrag von Lyfegen zudieser Partnerschaft ist Pionierarbeit für die Skalierung von value-basedhealthcare-Modellenin Krankenhäusern, Krankenversicherungen, Medizintechnik- undPharmaunternehmen auf der ganzen Welt. Die Partnerschaft ist ein weitererwichtiger Meilenstein für Lyfegen, da das Unternehmen weiter wächst und kürzlichseine nächste Investitionsrunde eröffnet hat.Über LyfegenDie Lyfegen HealthTech AG wurde 2018 von Girisha Fernando, Michel Mohler undNico Mros gegründet, um das Leben jedes Patienten zu verbessern, indem sie denWandel zu einer value based healthcare vorantreiben. Mit seinerpatentgeschützten Software-as-a-Service-Plattform ermöglicht LyfegenKrankenhäusern, Krankenversicherungen, Medizintechnik- und Pharmaunternehmen dieUmsetzung und Skalierung von value-based Gesundheitsvereinbarungen, um denZugang zu verbessern, die gesundheitlichen Resultate der Patienten zu steigernund die Bezahlbarkeit zu erhöhen.Mehr über Lyfegen:https://www.lyfegen.com/Linkedin: https://www.linkedin.com/company/lyfegenhealthContact Press: press@lyfegen.comContact Investors: investors@lyfegen.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1586295/Lyfegen_Platform.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1586294/Lyfegen_Logo.jpgPressekontakt:Carolina Maertens+41 79 105 93 47Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134347/4984381OTS: Lyfegen HealthTech AG