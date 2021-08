Kann die Biontech-Aktie ihre Rally in den nächsten Wochen auf 400 USD ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Die Aktie des an der NASDAQ gelisteten Impfstoffherstellers Biontech verzeichnete nach einem selten gesehenen Höhenflug am 3.8.21 bei 353,64 USD ein neues Allzeithoch. Somit konnte die Aktie seit dem Juni 2020, als sie noch im Bereich von 52 USD notierte, ihren Wert um knappe 600 Prozent steigern. Kann die Biontech-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 343 USD gehandelt wurde ihren Höhenflug in naher Zukunft auf 400 USD fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auf die Biontech ADRs bezahlt machen.

Bei den Biontech-ADRs (American Deposit Receipts, ISIN: US09075V1026) handelt es sich um Zertifikate, die von US Banken ausgestellt werden und die die zugrunde liegenden Aktien halten. Der Zweck: Über den Umweg von ADRs muss sich die Gesellschaft nicht der vollständigen Zulassungsprozedur der SEC unterwerfen.