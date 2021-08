Umsatzwachstum bei Boehringer Ingelheim - 'Solides Finanzergebnis'

INGELHEIM (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt um 5,8 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro gesteigert. Zu dem Umsatzwachstum trugen die drei Geschäftsbereiche - Humanpharma, Tiergesundheit und biopharmazeutische Auftragsproduktion - in unterschiedlichem Maße bei, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In dem mit Abstand größten Bereich Humanpharma stiegen die Umsatzerlöse währungsbereinigt um 5 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro.

Noch stärker wuchs der Umsatz in der Tiergesundheit mit einem um Währungseffekte bereinigten Plus von 9,6 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. In der Auftragsproduktion wurde ein Umsatzwachstum von 1,1 Prozent auf 322 Millionen Euro verzeichnet. "Zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir im ersten Halbjahr ein solides Finanzergebnis erzielt, obwohl die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiterhin spürbar sind", sagte Finanzvorstand Michael Schmelmer.