Siegen (ots) - Die Poosch Consulting GmbH, eine Unternehmensberatung mit Fokus

auf Suchmaschinenmarketing und digitalen Vertrieb mit Sitz in Siegen, sucht zum

nächstmöglichen Zeitpunkt zehn neue Mitarbeiter in allen Bereichen des

Unternehmens. Besonders gefragt ist die Verstärkung in den bereichen Vertrieb,

SEA, SEO-Beratung und Kundenmanagement.



Geschäftsführer Phil Poosch: "Unsere Mission ist es, möglichst vielen

mittelständischen B2B-Unternehmen dabei zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu

sichern und Anfragen über das Internet zu generieren. Unser Unternehmen

expandiert in den letzten zwei Jahren sehr stark und wir benötigen nun viele

neue Teammitglieder zur tatkräftigen Unterstützung."







B2B-Unternehmen digital mittels ganzheitlicher Online-Strategien sowie

SEO-Maßnahmen in den Suchergebnissen bei Google. Aktuell arbeitet ein Team aus

fünf Personen in der Marburger Straße in Siegen mit Kunden aus ganz Deutschland

zusammen.



"Wir bieten unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz, faire Vergütung,

einmaliges Fachwissen und gute Aufstiegschancen. Wer motiviert ist, in einem

familiären Team mit Fokus auf hocheffiziente Prozesse zu arbeiten, von Tag eins

an verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen und gemeinsam zu wachsen sollte

sich jetzt bei uns melden", so Phil Poosch.



Interessierte Bewerber finden weitere Informationen auf der Karriereseite der

Agentur: https://karriere.philpoosch.de/



Über Poosch Consulting



Phil Poosch berät und begleitet B2B Unternehmen auf dem Weg zum digitalen

Erfolg. Dabei hat er sich auf die Online-Positionierung und Neukundengewinnung

spezialisiert. Er unterstützt Unternehmer und Unternehmen dabei,

Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Wachstumspotenziale über das Internet zu

nutzen. Phil Poosch hat seine Unternehmensberatung und Agentur beständig

ausgebaut. Dutzenden B2B-Unternehmen hat er mit seinen Strategien zu mehr als

1.000 Schlagwörtern auf Seite 1 im



Pressekontakt:



Poosch Consulting GmbH

Marburger Str. 19

57072 Siegen

mail[at]philpoosch.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157586/4984403

OTS: Poosch Consulting GmbH





