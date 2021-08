DGAP-News: WEG Bank AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Strategische Unternehmensentscheidung

WEG Bank AG: Durchbruch bei der Tokenisierung von Eigenkapital: WEG Bank AG begibt neue Aktien als „Blockchain Listed Shares'. BaFin genehmigt Wertpapierprospekt.



03.08.2021 / 10:31

"Auf die Veröffentlichung dieser Unternehmensnachricht haben wir uns lange gefreut!", sagt Matthias von Hauff, CEO der TEN31 Bank. Als erste Gesellschaft in der Geschichte der deutschen Finanzindustrie stellt die Bank ihr Aktienregister komplett auf Blockchain-Technologie um. Darüber hinaus hat die Bank einen weiteren Grund zum Feiern: Die BaFin hat den damit verbundenen Wertpapierprospekt der Bank für ein öffentliches Fundraising genehmigt. In Kürze werden private Anleger Anteile an dem dynamisch wachsenden Bankhaus erwerben können.