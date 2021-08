Personalis, Inc., veröffentlicht neue Daten zu dem neuartigen zusammengesetzten Biomarker NEOPS für die Prognostizierung des Ansprechens auf eine Krebsimmuntherapie bei Patienten mit einem Melanom im Spätstadium

Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führendes Unternehmen im Bereich der translationalen Genomik und Krebsdiagnostik, hat heute die Publikation einer Studie zur„Vorhersage des Ansprechens auf eine Immuntherapie bei einem Melanom durch die kombinierte Modellierung der Neoantigenbelastung und immunvermittelter Abwehrmechanismen“(Prediction of immunotherapy response in melanoma through combined modeling of neoantigen burden and immune-related resistance mechanisms)(1) in der von der American Association for Cancer Research herausgegebenen Fachzeitschrift Clinical Cancer Research bekannt gegeben.

In der Studie wird ausführlich über die Entwicklung des Neoantigen Presentation Score (NEOPS) durch Personalis berichtet. Dabei handelt es sich um einen neuartigen zusammengesetzten Biomarker für die Prognostizierung des Ansprechens auf eine Krebsimmuntherapie. NEOPS wird durch umfassende immungenomische Profile aus der NeXT-Plattform von Personalis unterstützt und modelliert gleichzeitig sowohl die Neoantigenbelastung als auch immunvermittelte Abwehrmechanismen, wodurch das Ansprechen auf eine Immuntherapie bei einer Kohorte von Patienten mit einem Melanom im Spätstadium besser vorausgesagt werden kann. In dieser Studie erwies sich die Prognosefähigkeit von NEOPS bezüglich des therapeutischen Ansprechens denn auch als besser als jene von anderen Einzelanalyten oder in der Erprobung befindlichen Biomarkern, einschließlich der Tumormutationslast. Die Leistung dieses zusammengesetzten Biomarkers wurde zunächst an einer Kohorte von Patienten mit einem Melanom im Spätstadium geprüft, die sich einer Therapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren unterzogen, und danach wurde sie anhand eines unabhängigen Datensatzes von ähnlich behandelten Patienten mit einem Melanom im Spätstadium validiert.

„Angesichts des unterschiedlichen Ansprechens auf Immuntherapien sowie der möglichen Toxizitäten im Zusammenhang mit der Behandlung benötigen wir verbesserte Ansätze mit Biomarkern zur besseren Vorhersage, welche Patienten auf die Therapie ansprechen dürften“, so Dr. med. Richard Chen, CMO von Personalis. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich integrative, multiomische Biomarker wie NEOPS besser zur Vorhersage des Ansprechens eignen als einfachere Ansätze mit Einzelanalyten, besonders im Bereich der neuen Krebstherapien, bei denen die dem Ansprechen zugrunde liegenden biologischen Mechanismen hochkomplex sind. Wir haben das Gefühl, dass NEOPS und andere zusammengesetzte Biomarker sehr wichtige Werkzeuge für die Präzisionsonkologie sein werden.“