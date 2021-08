München (ots) -



- Probleme bei der Arzneimittelversorgung: Anzahl der Betroffenen seit 2019

gestiegen

- Mehrheit befürchtet eine Gefährdung der Gesundheitsversorgung durch

Lieferschwierigkeiten



Nicht nur bei Covid-19-Impfstoffen sind Lieferprobleme immer wieder ein Thema.

Die Zahl der Deutschen, die von Lieferengpässen bei Arzneimitteln betroffen

sind, ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen. Mehr als vier von

zehn der Befragten gaben an, dass ein Präparat wegen Lieferengpässen nicht

verschrieben oder in der Apotheke nicht ausgehändigt werden konnte. Das ist ein

Anstieg von zehn Prozentpunkten im Vergleich zu einer Amgen-Umfrage aus dem Jahr

2019. Insbesondere Patientinnen und Patienten, die regelmäßig

verschreibungspflichtige Arzneimittel einnehmen, erleben Lieferschwierigkeiten.

Jede:r Zweite hat diese Erfahrung bereits gemacht (51 Prozent). Das sind

Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage zur Arzneimittelversorgung in Deutschland

im Auftrag des Biotechnologie-Unternehmens Amgen. (1, 2)







Lieferengpässen seit 2019 leicht zurückgegangen. Dennoch sind es weiterhin 80

Prozent der Befragten, die durch Lieferprobleme eine Gefährdung der Versorgung

im Krankheitsfall befürchten. "Insbesondere bei schweren chronischen

Erkrankungen können Produktengpässe Einfluss auf eine optimale Versorgung von

Patientinnen und Patienten haben", sagt Manfred Heinzer, Geschäftsführer der



können. Bisher waren wir darin immer erfolgreich und mussten noch nie einen

Engpass melden."



Die Deutschen nehmen vor allem die Pharmaunternehmen in die Pflicht. Es sei die

Aufgabe und Verantwortung der Pharmaunternehmen, den Produktionsfluss ihrer

Arzneimittel sicherzustellen und für ausreichend Vorräte zu sorgen, sagen mehr

als neun von zehn Deutschen (93 Prozent). Auch den Aufbau einer nationalen

Arzneimittelreserve, die den Bedarf für wichtige Arzneimittel vorhält,

befürworten 92 Prozent. Sie fordern, dass Patientinnen und Patienten jederzeit

darauf vertrauen können sollten, problemlos die von ihnen benötigten

Arzneimittel zu bekommen (96 Prozent). "Wir sind uns unserer Verantwortung

bewusst und investieren kontinuierlich in unsere Produktionsstätten, um eine

qualitativ hochwertige und sichere Versorgung von biotechnologisch hergestellten

Arzneimitteln zu gewährleisten", sagt der Amgen-Geschäftsführer. "Als eine

unserer Produktionsanlagen auf Puerto Rico 2017 durch den Hurrikan 'Maria'

zerstört wurde, haben andere internationale Standorte die Produktion übernommen.

So konnten wir die Versorgung mit unseren Arzneimitteln sichern, und die Seite 2 ► Seite 1 von 4



