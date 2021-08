Aktienbasierte Vergütung spiegelt globale Herausforderungen

DGAP-Media / 03.08.2021 / 11:18

Equal Pay als Top-Priorität: Die Mehrheit hat bereits geschlechterspezifische Vergütungsanalysen durchgeführt

Say on Pay in Kombination mit ESG-Themen wesentlicher Treiber für Veränderungen

COVID-19 als einmaliger exogener Schock - Administrationsaufwand dürfte jedoch steigen

Frankfurt am Main, 03.08.2021. Volatile Märkte, äußere Faktoren und globale Schocks haben die Aktienprogramme von Unternehmen weltweit im vergangenen Jahr maßgeblich beeinflusst, so lautet ein Ergebnis des soeben veröffentlichten Global Equity Insights Survey (GEIS 2021) der Unternehmensberatung hkp/// group. Die Umfrage illustriert wesentliche Unterschiede in der Ausgestaltung von aktienbasierten Vergütungsplänen in verschiedenen Wirtschaftsregionen. Darüber hinaus zeigt sie, dass Unternehmen ihre Aktienpläne als Reaktion auf neue Anforderungen und schwierige wirtschaftliche Bedingungen anpassen. "Der Global Equity Insights Survey, der nun bereits im neunten Jahr in Folge durchgeführt wird, ist die umfassendste Analyse der weltweiten Marktpraxis aktienbasierter Vergütung. Er zeigt wichtige Trends und umsetzbare Erkenntnisse für Experten auf, die Vergütungssysteme entwerfen und verwalten. Da stets neue Themen und Entwicklungsbereiche hinzukommen, werden die Ergebnisse jährlich mit neuen Trenddaten untermauert. In diesem Jahr bietet die Umfrage die Möglichkeit, die Vergütungspläne unter den herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen einer globalen Krise zu bewerten und notwendige Anpassungen zu erwägen", erklärt David Voggeser, Partner der hkp/// group. Der Studien-Flyer steht unter www.hkp.com/GEIS2021 zum Download bereit. Kernergebnis 1: Breite LTI-Gewährung und höhere Performance korrelieren Seit Beginn der Befragung im Jahr 2013 ist das Thema aktienbasierte Langfristvergütung (Long Term Incentives, LTI) im Gehaltsmix insbesondere für die unteren Ebenen des Unternehmens ein Kernthema. Wie in den vergangenen Jahren konnte auch 2021 ein Zusammenhang zwischen dem Einsatz von LTIs auf breiter Basis und der Gesamtperformance des Unternehmens festgestellt werden. Leistungsstärkere Unternehmen neigen dazu, LTIs einem größeren Teil ihrer Belegschaft zu gewähren. Dieser Zusammenhang gilt auch für die Anspruchsberechtigung und Teilnahme: In Unternehmen, in denen die Anspruchsberechtigung eine LTI-Zuteilung garantiert, ist die Leistung tendenziell höher.