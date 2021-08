FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktionären von Teamviewer haben am Dienstag nach die Bedenken hinsichtlich des Wachstums und der teuren Werbeoffensive des Spezialisten für Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware weiter zugenommen. Der Kurs rutschte im Handelsverlauf stetig ab, zuletzt fiel er um 4,6 Prozent auf 27,17 Euro. Im Tagestief notierte die Aktie erstmals seit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 wieder unter die Marke von 27 Euro. Das Papier zählt damit nicht mehr zu den Krisengewinnern.

Teamviewer verdiente im zweiten Quartal wegen deutlich gestiegener Kosten unter dem Strich nur noch halb so viel wie ein Jahr zuvor. Da hatte das auf Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware spezialisierte Unternehmen von einer starken Sondernachfrage in der Corona-Krise profitiert. Seitdem hat Teamviewer viel Geld ins Wachstum gesteckt, was die Kosten nach oben trieb. Unter anderem war das Unternehmen einen kostspieligen Sponsoring-Vertrag mit dem Fußballclub Manchester United eingegangen, der sich negativ auf die Jahresziele auswirkte und Anlegern die Stimmung verdarb.