Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, kritisiert die gestern gefassten Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz. "Ich glaube, dass dieser politische Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz ein politischer Fehler ist", sagte er den Sendern RTL und ntv."Hier versucht man dicke Backen zu machen, sich aufzublasen gegenüber einer Kommission, die per Gesetz eingesetzt worden ist, um wissenschaftlich unabhängig zu prüfen." Was die Politik mache, sei "Wahlkampfgetöse", so Montgomery weiter. Man wäre besser noch einmal auf die Stiko zugegangen, die ja ohnehin in 10 Tagen ein neues Votum angekündigt habe. So sei die Kommission ohne Not beschädigt.