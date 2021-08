Relief meldet Erhalt der Orphan-Drug-Einstufung der US-amerikanischen FDA für den Einsatz von RLF-100 (Aviptadil) bei der Behandlung der Sarkoidose

07:03 Uhr Relief Announces Receipt of U.S. FDA Orphan Drug Designation for the use of RLF-100 (aviptadil) in the Treatment of Sarcoidosis Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

28.07.21 EQS-News: Relief Reports that its U.S. Collaboration Partner has Announced Emergency Use Authorization of Aviptadil in Nation of Georgia EQS Group AG

28.07.21 EQS-News: Relief berichtet, dass sein US-amerikanischer Kooperationspartner die Zulassung von Aviptadil als Notfallmedikament in Georgien bekanntgegeben hat EQS Group AG

28.07.21 EQS-News: Relief and AdVita Close Definitive Agreement for Relief to Acquire All Outstanding Shares of AdVita EQS Group AG

28.07.21 EQS-News: Relief und AdVita schließt verbindliche Vereinbarung zum Erwerb aller ausstehenden AdVita Aktien durch Relief EQS Group AG

26.07.21 EQS-News: Relief Therapeutics gibt eine Privatplatzierung in Höhe von CHF 15 Mio. bekannt EQS Group AG