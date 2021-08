Pantaflix beruft Stephanie Schettler-Köhler in den Vorstand: Die Managerin soll als Chief Operating Officer (COO) für das Medien-Unternehmen verantwortlich zeichnen. In dieser Funktion sei sie für den Film- und Serienbereich von Pantaleon Films, die Finanzen der Gesellschaft sowie HR und Legal verantwortlich, so Pantaflix am Dienstag.Schettler-Köhler wird damit Nachfolgerin von Eerik Budarz, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch ...