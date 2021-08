HAUCK & AUFHÄUSER stuft Flatexdegiro auf 'Neutral'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Quartalszahlen von 122 auf 96 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal habe gezeigt, dass die Marktdynamik nachlasse, schrieb Analyst Frederik Jarchow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So sei die Anzahl der Transaktionen des Online-Brokers um 40 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum ersten Quartal./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 08:21 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 08:22 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.