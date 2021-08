UBS stuft Allianz SE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 226

Kursziel alt: 244

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz SE nach einer Warnung vor drohenden Belastungen im US-Vermögensverwaltungsgeschäft von 244 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zusammenhang mit den sogenannten Structured Alpha Fonds des Versicherers, wegen der es nun eine Untersuchung des US-Justizministeriums gebe, rechne er mit einer Beeinträchtigung des von ihm bisher erwarteten Ergebnisses (EPS) 2021 um 28 Prozent, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausgang der Untersuchung und die endgültigen Folgen seien indes schwer abzuschätzen. Willi sieht das Unternehmen zwar weiter auf dem Wachstumspfad. Doch die Herausforderungen hätten zugenommen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 15:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.