UBS stuft GLAXOSMITHKLINE auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Laura Sutcliffe

Analysiertes Unternehmen: GLAXOSMITHKLINE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,85

Kursziel alt: 15

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Quartalszahlen von 1500 auf 1485 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der britische Pharmakonzern verdanke die übertroffenen Gewinnerwartungen rund zur Hälfte den Umsätzen mit Corona-Impfstoffen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Kursanstieg setze eine neue Sicht der Anleger auf die Aktie voraus - deren Fokus müsse sich von GlaxoSmithKline als unterbewerteter Qualitätstitel in Richtung Wachstumsfantasie für die Gewinne verschieben./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 15:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.