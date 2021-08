Führende Krypto-Plattform Coinbase startet in Deutschland - Staking jetzt verfügbar

Berlin (ots) - Die Coinbase Germany GmbH, Tochter von Coinbase Global, Inc., nimmt den Betrieb in Deutschland auf und bedient deutsche Kunden im Rahmen der BaFin Regulierung



Coinbase, die globale Krypto-Plattform, gibt bekannt, dass die Coinbase Germany GmbH ab sofort den deutschen Markt bedient. Die Coinbase Germany GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Coinbase Global, Inc. und bietet sowohl Endkunden als auch institutionellen Kunden einen sicheren, einfachen und regulierten Zugang zur Krypto-Ökonomie.