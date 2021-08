Magna Mining gibt Ernennung des Vice President of Exploration bekannt

3. August 2021, Sudbury, Ontario, Kanada – Magna Mining Inc. (TSXV: NICU) (das „Unternehmen“ oder „Magna“) freut sich, die Bestellung von Dr. Mynyr Hoxha zum Vice President of Exploration bekannt zu geben. Dr. Hoxha ist seit der Firmengründung im Jahr 2016 als Berater für das Unternehmen tätig und war an der ersten Due-Diligence-Prüfung im Konzessionsgebiet Shakespeare vor der Übernahme im Jahr 2017 beteiligt.

Dr. Hoxha ist ein professioneller Geowissenschaftler mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung im Bergbau und in der Exploration; er war zuletzt ab dem Jahr 2015 als Chefgeologe bei der Firma Alamos Gold für die Mine Young Davidson zuständig. Im Jahr 2004 trat er als leitender Geologe in die Firma FNX Mining ein und wurde im Jahr 2008 zum Chefgeologen befördert.

CEO Jason Jessup erklärt: „Wir sind begeistert, einen so hochkarätigen und erfahrenen Experten wie Mynyr als VP of Exploration gewinnen zu können. Seine Bestellung unterstreicht das Explorationspotenzial in unseren noch viel zu wenig explorierten Liegenschaften westlich des Sudbury-Beckens. Mynyr kann in den für uns relevanten Bereichen einen großen Erfahrungsschatz sowie eine phänomenale Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der Edelmetallentdeckungen in dieser Region vorweisen. Ich freue mich wirklich sehr, wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können.“

Dr. Hoxha fügt hinzu: „Ich freue mich und bin gleichzeitig sehr gespannt auf diese großartige Chance, Vice President of Exploration bei Magna Mining zu werden. Die Ressourcen im Bereich der Mine Shakespeare bergen großes Erweiterungspotenzial und im Konzessionsgebiet Shakespeare gibt es auf regionaler Ebene wahrhaftig eine Fülle von aussichtsreichen Ni-Cu-PGM-Zielen. Das Liegenschaftspaket Shakespeare, das sich in Besitz des Unternehmens befindet, erstreckt sich über eine Streichlänge von mehr als 20 km; nur ein kleiner Teil dieser Gesamtfläche wurde im Hinblick auf das Vorkommen von Ni-Cu-PGE-Lagerstätten erkundet. Magna verfügt über ein erfahrenes Führungsteam von Branchenexperten, die umfangreiche Kenntnisse in der Exploration und Förderung von Basismetallen haben und eine große Zukunft für das Unternehmen planen. Ich freue mich darauf, im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung in diesem Team mitzuarbeiten.“