High Tide eröffnet neues Cannabis-Geschäftslokal in Milton, Ontario

CALGARY, 3. August 2021 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Konsum von Cannabis erweitert hat, hat heute bekannt gegeben, dass sein ‚Canna Cabana‘-Geschäftslokal an der Adresse 1155 Maple Avenue in Milton (Ontario) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke an erwachsene Personen begonnen hat. Mit der neuen Filiale eröffnet High Tide seinen 89. Markengeschäftsstandort in ganz Kanada und den 21. in der Provinz Ontario, der Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Konsumzubehör verkauft. Der neue Laden befindet sich in einem beliebten Einkaufszentrum und dürfte von seiner Nähe zu einem großen Kino und mehreren führenden nationalen Restaurantketten profitieren.

„Ich finde es großartig, dass Canna Cabana nun auch in Milton und damit in einer der wachstumsstärksten Kommunen Kanadas vertreten ist“, meint Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Mit der aktuellen Lockerung der Pandemiebeschränkungen in Ontario haben wir nun begonnen, unser Tempo bei der Errichtung neuer Filialen in Kanadas größter Provinz zu beschleunigen“, fügt Herr Grover hinzu.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA[i] - der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 89 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com und Dailyhighclub.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).