Für mehr Balance zwischen Digitalisierung und Transformation (FOTO)

Göttingen (ots) - + Sycor Management stellt Mittelstands-Initiative

"Strg.Digital" vor.



+ IT-Innovationen vom eigenen Nutzen her erschließen.



"Wenn wir den Gesetzen unserer Branche folgen würden, müssten wir streng

genommen anlässlich unserer neuen Sycor-Initiative von Customer Centricity

sprechen. Aber genau diese Marketing-Sprechweise rund um Themen, die im Grunde

sehr nah an typisch mittelständischen Tugenden ausgerichtet sind, gilt es ein

Stück weit abzustreifen", so Thomas Ahlers, Geschäftsführer des

IT-Dienstleisters Sycor mit Hauptsitz in Göttingen. "Als

Digitalisierungsumsetzer agieren wir fortwährend an der Schnittstelle zwischen

den großen IT-Anbietern und dem Alltag im gehobenen Mittelstand. Bei unseren

Kunden geht es nie darum, eine neue Software einfach nur einzubauen, um

Digitalisierungsfortschritte zu signalisieren, sondern vor allem um die

frühzeitige Identifikation des konkreten individuellen Nutzens. Wir sehen einen

deutlichen Bedarf immer wieder konkret zwischen der Anbieter- und der Kundenwelt

zu vermitteln", ergänzt Stephan Reiss, der zusammen mit Ahlers seit 2020 in der

Geschäftsführung von Sycor sitzt.







Selbstverständlich sind reine Formulierungen oder Begrifflichkeiten nicht daseigentliche Problem. Die meisten Mittelständler sind selbst Global Player, habenerfahrene Profis an Bord und verstehen selbstverständlich ganz genau, was diegroßen Technologiekonzerne ihnen anbieten. Dazu Thomas Ahlers: "Verstehen istungleich Verständnis und dieses schwindet, wenn ein möglichst schneller Nutzenfür die eigene Organisation nicht absehbar ist oder wenn empfohleneWeichenstellungen als zu umfangreich oder zu einseitig wahrgenommen werden." Umalso mehr Balance zwischen den Verlockungen der Digitalisierung und den realensowie individuellen Transformationsmöglichkeiten im Mittelstand zu erreichen,investiert Sycor in den kommenden Monaten unter dem Motto "Strg.Digital" gezieltin Informationsangebote, die konkrete Brücken zwischen typischenAnforderungsszenarien in den Unternehmen und passenden Lösungen bauen. "So stehtnicht das IT-Produkt um des Produktes Willen im Mittelpunkt, sondern wirklichdie Herausforderungen des Kunden. Hierzu möchten wir einen Beitrag leisten. Dennfür die meisten Digitalisierungshürden gibt es glücklicherweise passendeLösungen und die sind - richtig ausgesucht - oftmals auch gar nicht soaufwendig", fasst Reiss zusammen.Erste Leseempfehlungen wurden auf der Website dieser neuen Sycor Initiative(http://www.sycor.de/strg-digital) [ http://www.sycor.de/strg-digital ] bereitshinterlegt. Weitere spannende Highlights - beispielsweise zum Thema SAP Cloud -folgen in den kommenden Wochen sukzessive.Die Sycor Gruppe unterstützt ihre Kunden als Partner bei der digitalenTransformation im SAP- sowie Microsoft-Umfeld. Innovative IT-Services undbedarfsgerechte IT-Lösungen decken dabei alle Unternehmensbereiche entlang dergesamten Wertschöpfungskette ab. Sycor-Kunden profitieren von professionellerStrategie-, Management- und Prozessberatung sowie ausgewiesenemTechnologie-Know-how. Mit Hauptsitz in Göttingen und weiteren Standorten inDeutschland, Österreich, Amerika sowie Asien ist das Unternehmen internationalaufgestellt. Mehr als 600 Mitarbeiter integrieren einzelne Lösungen inbestehende IT-Landschaften oder bauen vollständig neue Infrastruktur- undApplikationslandschaften auf. Je nach Bedarf setzt Sycor Cloud-, On Premise-oder Hybrid-Lösungen um und betreibt diese. Das Portfolio von Sycor umfasst u.a. Lösungen für ERP, CRM, Communication & Collaboration, Software AssetManagement, Lizenzbeschaffungs-Optimierung, Security und Netzwerke sowieBusiness Apps. Zudem sichert Sycor die Akzeptanz neuer IT-Lösungen mitindividuellen Change- und Trainingskonzepten. Zu den Sycor-Kunden zählennamhafte Unternehmen aus den Branchen Pharma, Medizintechnik und Manufacturing.Pressekontakt:Sven Frenzel, Chief Marketing Officer, Sycor GmbH, Telefon +49 551 490 2024Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154810/4984540OTS: Sycor GmbH