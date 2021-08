Kodiak Copper verstärkt das Management-Team

Frau Curry ist eine versierte Unternehmenskommunikations- und Entwicklungsexpertin mit über 25 Jahren Erfahrung. Sie hat sich in ihrer Karriere darauf konzentriert, der Investorengemeinschaft die von Explorationsunternehmen geschaffenen Wertsteigerungsmöglichkeiten zu vermitteln. Frau Curry bietet Kodiak neben ihren Stärken in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Finanzen und strategische Planung auch anerkannte Best Practices für die Kommunikation mit Aktionären und Stakeholdern. Frau Curry wurde vom IR Magazine zweimal für die besten Investor Relations eines TSX Venture Exchange Unternehmens nominiert. Sie leitete Investorenkommunikation und Kommunikationsstrategien für viele erfolgreiche Explorationsunternehmen, darunter Mountain Province Mining Inc, Diamonds North Resources Ltd, Cardero Resources Corp, Sun Summit Minerals Corp. und Serengeti Resources Inc., das sich vor Kurzem mit Sun Metals Corp. zusammengeschlossen hat, um Northwest Copper Corp. zu bilden. Frau Curry ist das Gemeinwesen wichtig: Sie ist Mitbegründer eines jährlichen Christmas Toy Drive, der von der Bergbauindustrie unterstützt wird und ist derzeit eine Direktorin von Global Change for Children.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Ich freue mich sehr, Nancy im Management-Team von Kodiak willkommen zu heißen, um durch unsere Entdeckungserfolge auf unserem Kupfer-Gold-Projekt MPD weiterhin Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Nancy wird für die Strategie und die Führung der Unternehmensentwicklung und -kommunikation verantwortlich sein und dabei auf ihren reichen Erfahrungsschatz und ihre umfassenden Beziehungen zu Investmentgemeinschaften und Kapitalmärkten weltweit zurückgreifen.“

Kodiak hat Frau Curry 100,000 Aktienoptionen gewährt, die gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens und gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange für einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von 1,41 CAD pro Aktie ausgeübt werden können.

