München/Haar (ots) - Wer sein Kind gesund ernähren möchte, muss wissen, welcheLebensmittel gesund sind. Das ist aber nicht so einfach: Eine aktuelle, vonFruchtZwerge in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage zeigt: Über einemDrittel aller Eltern in Deutschland fällt es schwer zu erkennen, obKinderlebensmittel gesund sind. 83 Prozent der Familien in Deutschland wünschensich deswegen den Nutri-Score auf allen Lebensmitteln für Kinder[1]. Aus diesemGrund setzt sich FruchtZwerge jetzt dafür ein, dass auch andere Hersteller vonKinderlebensmitteln in Zukunft den Nutri-Score verwenden.83 Prozent der Familien in Deutschland wünschen sich den Nutri-Score, das vonder deutschen Regierung empfohlene System zur Nährwertkennzeichnung, auf allenLebensmitteln, die gezielt für Kinder hergestellt werden. Das zeigt dierepräsentative FruchtZwerge-Umfrage, durchgeführt vom MeinungsforschungsinstitutCivey.[2] Über ein Drittel der Befragten (36 Prozent) geben an, dass sie beimEinkauf nicht leicht erkennen, ob Kinderlebensmittel ungesund sind. 2019 warFruchtZwerge das erste Produkt in Deutschland, das freiwillig den Nutri-Scoreauf die Verpackung brachte und ist damit nach wie vor die Ausnahme. BesondersLebensmittel für Kinder tragen das freiwillige Label selten. Dadurch fällt esEltern nachweislich schwerer, die Nährwertqualität von Kinderlebensmittelneinzuschätzen und zu vergleichen.Appell an WirtschaftFruchtZwerge reagierte auf das Votum der Familien mit einem Appell anMitbewerber*innen: "Die Umfrageergebnisse sind ein wichtiges Zeichen der Elternan die Wirtschaft", sagt Franziska Weber, Pressesprecherin bei FruchtZwerge. "Jemehr Kinderlebensmittel den Nutri-Score tragen, umso schneller erkennen Elternim Supermarkt, wie es um die Nährwertqualität der Produkte steht und können sogezielt gesündere Produkte auswählen. Gemeinsam mit 83 Prozent aller Eltern inDeutschland wünschen wir von FruchtZwerge uns, dass so viele Mitbewerber*innenwie möglich den Nutri-Score verwenden."Um auf die große Anzahl der Eltern zu verweisen, die sich Nutri-Score wünschen,errichtete FruchtZwerge am 13. Juli in Berlin ein Standbild der Zahl "83%".Stellvertretend für diese 83 Prozent war Familie Glover-Özban vor Ort. AlinaGlover-Özban, Mutter von zwei Kindern, wünscht sich eine Kennzeichnungspflicht:"Wenn alle Lebensmittel mit dem Nutri-Score gekennzeichnet wären, würde mir dasden Einkauf erheblich erleichtern. Dann müsste ich nicht die Tabellen auf denRückseiten der Produkte studieren. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn meineKinder in Ausnahmefällen einen Snack mit einer D-Bewertung essen, aber in derRegel möchten wir ihnen natürlich ausgewogene Lebensmittel anbieten."