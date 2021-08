---------------------------------------------------------------------------

Signifikantes Wachstum bei allen Wirtschafts- und Finanzindikatoren:

- Konzernumsatz von 712,8 Millionen Euro (615,2 im 1. Halbjahr 2020);

- EBITDA von 119,5 Millionen Euro (90,2 im 1. Halbjahr 2020);

- EBIT von 96,0 Millionen Euro (74,1 im 1. Halbjahr 2020);

- Vorsteuergewinn von 98,7 Millionen Euro (75,1 im 1. Halbjahr 2020).

Der Vorstand von Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 30. Juni 2021 genehmigt.



Seit Beginn des Jahres verzeichnete die Gruppe einen Konzernumsatz von 712,8 Millionen Euro; dies entspricht einer Steigerung von 15,9% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020.



Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Im ersten Halbjahr 2021 betrug das konsolidierte EBITDA 119,5 Millionen Euro gegenüber 90,2 Millionen Euro im Jahr 2020, dies entsprach 16,8% des Umsatzes.

Das EBIT von Januar bis Juni betrug 96,0 Millionen Euro (74,1 Millionen Euro im Jahr 2020), äquivalent zu 13,5% des Umsatzes.



Der Vorsteuergewinn von Januar bis Juni 2021 betrug 98,7 Millionen Euro (75,1 Millionen Euro im Jahr 2020) und entsprach damit 13,8% des Umsatzes.

Im zweiten Quartal 2021 war die Leistung der Gruppe ebenfalls positiv mit einem konsolidierten Umsatz von 360,4 Millionen Euro, ein Anstieg von 20,9% im Vergleich zu 2020.



Das EBITDA betrug von April bis Juni 2021 59,9 Millionen Euro, das EBIT 48,0 Millionen Euro und der Gewinn vor Steuern 51,1 Millionen Euro.

Zum 30. Juni 2021 war die Netto-Finanzposition der Gruppe mit 165,4 Millionen Euro positiv, während sie am 31. März 2021 bei plus 227,9 Millionen Euro lag. Die Netto-Finanzposition zum 30. Juni 2020 belief sich auf plus 122,6 Millionen Euro.



"Das erste Halbjahr 2021 war sehr positiv, sowohl was den Umsatz als auch die Margen betrifft", so Mario Rizzante, Präsident von Reply. "In den letzten Monaten sahen wir ein starkes Wachstum der Unternehmensinvestitionen in zwei Hauptbereichen der Innovation: Cloud und künstliche Intelligenz.

Insbesondere die Revolution, die mit der Einführung der künstlichen Intelligenz verbunden ist, steht am Anfang eines Wachstumspfads, der voraussichtlich disruptiv sein wird", fuhr Mario Rizzante fort. "So wie vor fünfzehn Jahren das Aufkommen mobiler Apps einen Markt geschaffen hat, der sich weiterhin alle drei Jahre verdoppelt, beginnen wir jetzt, alles zu automatisieren und jedes Objekt und jeden Service intelligent zu gestalten. In wenigen Jahren werden wir eine künstliche Intelligenz für alles haben, so wie wir jetzt eine mobile App für jedes Bedürfnis haben.