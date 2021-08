Ölpreise etwas fester - Konjunkturdaten bremsen

Anzeige

London 03.08.2021 - Brent- und WTI-Rohöl zeigen sich am Dienstag etwas fester. Die Marktteilnehmer rechnen mit einem fortgesetzten Rückgang der Rohölbestände in den USA. Die jüngsten Konjunkturdaten bremsen.



Am Montag wurden die Einkaufsmanagerindizes für die Volkswirtschaften der Euro-Zone vorgelegt. Gestern Nachmittag folgten dann der vielbeachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie. Dieser ging im Juli um 1,1 auf 59,5 Zähler zurück. Der Subindex für die Beschäftigung stieg hingegen an, während der Index für die gezahlten Preise zurück ging. Der Index für die Neuaufträge ging um 1,1 auf 64,9 Punkte zurück.