- Generation 50Plus erleidet Stimmungseinbruch

- West-Ost-Gefälle: Tirol und Vorarlberg optimistischer als Steiermark



Auch in der Krise blicken die Österreicherinnen und Österreicher noch relativ

positiv auf ihre eigenen Finanzen. 64 Prozent schätzen ihre Lage derzeit als gut

bis sehr gut ein. Im Vorjahr waren es allerdings noch 17 Prozentpunkte mehr.

Insgesamt erreicht das bereits zum sechsten Mal ermittelte

TeamBank-Liquiditätsbarometer in diesem Jahr den bisher tiefsten Wert und verlor

Für 37 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hat sich ihre finanzielle Situationaufgrund der Corona-Krise verschlechtert. Für die Mehrheit von 51 Prozent hatCorona aber keine Auswirkungen auf die eigene Geldbörse. Das zeigt dasbevölkerungsrepräsentative TeamBank-Liquiditätsbarometer, für das mehr als 1.300Menschen in Österreich im Alter von 18 bis 79 Jahren befragt wurden. "Für vieleMenschen in Österreich hat sich die finanzielle Lage eingetrübt, das zeigt derEinbruch in unserem Liquiditätsbarometer deutlich", sagt Frank Mühlbauer,Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. "Doch die Mehrheit der Österreicherinnenund Österreicher haben ihre Finanzen gut im Griff. Ausgaben wurden aufgeschoben,andere fielen in Corona-Zeiten weg. Somit blickt die Bevölkerung insgesamtpositiv auf ihre finanzielle Situation."Das TeamBank-Liquiditätsbarometer ermittelt seit 2016 die Stimmung zurfinanziellen Lage in der Bevölkerung und setzt sich zusammen aus derEinschätzung der aktuellen sowie der zukünftigen Situation. Im Jahr 2021bewerten knapp zwei Drittel ihre finanzielle Lage mit gut oder sehr gut und fastdie Hälfte rechnet in Zukunft mit einer Verbesserung. Vor einem Jahr waren es 81bzw. 53 Prozent. Der Index liegt derzeit bei 17 Punkten. Ein deutlicher Absturzim Vergleich zum Vorjahr, als der Index noch 28,60 Punkte verzeichnete. Derbisherige Höchstwert war 2016 mit 34,18 Punkten erreicht worden.Generation 50Plus trifft Corona auch finanziell härterSchwerer als dem Schnitt der Bevölkerung fällt es den älteren Bürgerinnen undBürgern, sich den negativen Auswirkungen in der Pandemie zu entziehen. DieGeneration 50Plus erleidet auch beim Blick auf ihre Finanzen den größtenStimmungseinbruch. Ihre derzeitige finanzielle Lage schätzen nur 61 Prozent alspositiv ein - 24 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Der Liquiditätsindex fürdiese Altersklasse rutschte von 21,05 Punkten im Jahr 2020 auf derzeit nur noch7,5 Punkte ab. Zum Vergleich: Der Index für die unter 30-Jährigen fiel hingegennur um 2,7 auf 29,25 Punkte.