2iQ startet Capitol Trades, eine Plattform, die den Handel von US-Politikern verfolgt

Der Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act von 2012 verpflichtet die Mitglieder des US-Kongresses, ihre Börsengeschäfte offenzulegen. Da 2iQ bereits die weltweit größte und ausgefeilteste Datenbank für Insiderhandel aufgebaut hat, war die Aufnahme von STOCK Act-Handelsdaten in das Angebot ein logischer Schritt.

Eigenschaften von Capitol Trades :

Schnelle Lieferung: Neue Abschlüsse und Analysen werden so nah wie möglich in Echtzeit veröffentlicht, um die aktuellste verfügbare STOCK Act-Informationsquelle zu bieten.

Angereicherte Daten: Capitol Trades nutzt die umfangreiche 2iQ-Datenfabrik um jede angezeigte Transaktion mit zusätzlichen Informationen und Klassifizierungen anzureichern.

Qualitätssicherung: Capitol Trades verlässt sich nicht allein auf die automatisierte Verarbeitung - die Datenanalysten von 2iQ sorgen mit großer Sorgfalt dafür, dass die veröffentlichten Daten stets korrekt sind.

Berichterstattung über den Handel: Die kuratierten Handelsdaten der letzten drei Jahre können durchsucht und nach Kriterien wie Datum, Politiker, Aktie, politische Partei und mehr gefiltert werden.

Analytik: Capitol Trades ermöglicht es den Nutzern, die aktivsten Politiker, die meistgehandelten Aktien und die beliebtesten Sektoren zu finden und zu visualisieren sowie längerfristige Trends zu erkennen.

Einzelne Seiten: Die Detailseiten zu den Politikern zeigen ihre Biografie, Ausschussmitgliedschaften, Tweets, Handelsaktivitäten und bevorzugten Sektoren. Detailseiten zum Bestand und zu den Ausschüssen ergänzen die Daten mit zusätzlichen nützlichen Informationen.

Twitter-Feed: 2iQ hat einen Begleiter erstellt Twitter-Profil auf dem Anleger umfassende Informationen über neue Geschäfte erhalten können, sobald diese veröffentlicht werden.

Zabih Ullah, Geschäftsführender Partner, 2iQ Research: „Die Verfolgung der Handelsaktivitäten im US-Kongress kann Anlegern helfen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Das US-Bundesgesetz schreibt zwar vor, dass Senatoren und Abgeordnete ihre Geschäfte innerhalb von 45 Tagen nach einer Transaktion in einem Periodic Transaction Report (PTR) offenlegen müssen, doch ist das Gesetz nicht so streng wie bei Unternehmensinsidern. Capitol Trades trägt zur Lösung dieses Problems bei, indem es die Transparenz in diesem wichtigen Bereich des Aktienmarktes erhöht