identyME kooperiert mit der Lufthansa Group, damit Passagiere ihre COVID-19-Tests selbst zertifizieren können

Damit Tests reibungslos ablaufen und erschwinglich sind, hat testFRWD identyME eingeführt, eine KI-gestützte App zur Selbstzertifizierung von COVID-Tests. Die ausgewählten Anbieter der drei Airlines bieten Antigen Testkits in der Preisspanne von €5,40 bis €14,95 pro Stück inkl. Reisezertifikat zum Download an. Diese Kits können zu Hause verwendet werden, wobei die Probenentnahme auf einem Video lückenlos dokumentiert wird. Das Zertifikat wird innerhalb von 15 Minuten digital ausgestellt.

Was identyME gegenüber anderen Angeboten besonders sicher macht ist, dass ein durchgeführter Test eindeutig mit einer Person verknüpft wird. Hier arbeitet man mit der in London ansässigen Software YOTI zusammen, welche bereits in 37 Ländern aktiv ist und u.a. für die Britische Post und diverse Fluglinien/Flughäfen ihre Dienstleistung anbietet. Die gelernte KI-Lösung umfasst die Technologien der Gesichts- & Ergebniserkennung, digitalen Identität sowie Zeitstempelprüfung und verlangt von dem Benutzer ein amtlich ausgestelltes Ausweisdokument.

„Wir freuen uns, mit den führenden Fluggesellschaften der EU zusammenzuarbeiten“, sagt Veit-Ander Aichbichler, Mitbegründer und CEO bei testFRWD. „Tests sind entscheidend, um die Grenzen offen zu halten, und somit auch der Schlüssel zur Wiederbelebung der Tourismus & Transportbranche“.

„Nicht nur die Reisebranche kann durch die Umstellung von personalaufwendigen Teststrassen auf Selbsttestung profitieren. Sondern auch z.B. Schulen und Universitäten, Öffnung von Nachtgastronomie, Clubs und Sport Events“, sagt Hennes Weiss, Gründer und CMO bei testFRWD. „Unsere Lösung ermöglicht dies lokal ungebunden, stressfrei und kostengünstig.“

Über testFRWD/identyME:

testFRWD hat eine innovative KI-gestützte Plattform zur Selbstzertifizierung von COVID-19-Heimtests geschaffen. Seine identyME-App basiert auf QR-Codes, digitalem Proof-of-identity und Ergebniserkennung zur Verhinderung von Betrug. Der Vertrieb in Deutschland wird über die Trade A.R.T. GmbH mit Sitz in München verwaltet. Parallel zum neuen Produktlaunch von identyME wird auch das erfolgreiche PCR Massentest-Verfahren (bereits in Wien erfolgreich umgesetzt) in Kürze in Deutschland gelauncht: www.testFRWd.de.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210803005553/de/