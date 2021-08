Die Scope Hamburg bestätigt das Rating der EOS Holding GmbH mit A.

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Die EOS Gruppe verfügt über ein moderates Geschäftsrisiko .Grundlage der erfolgreichen Unternehmensentwicklung der EOS Holding GmbH sindnach Auffassung der Analysten die langjährige Erfahrung des Unternehmens in derBewertung, dem Erwerb und der Verwertung von notleidenden Forderungen, dieführende Marktposition in Deutschland sowie die gute Präsenz in verschiedenenwest- und osteuropäischen Ländern. Risiken ergeben sich aus Sicht derRatingagentur insbesondere aus dem wettbewerbsbedingt steigenden Preisniveaunotleidender, unbesicherter Forderungen sowie durch mögliche Veränderungen derrechtlichen Rahmenbedingungen für Inkassodienstleistungen.Das Finanzrisiko der EOS Gruppe schätzt die Agentur aufgrund des über Jahreerzielten sehr hohen Ertragsniveaus, der hohen Stabilität der erwirtschaftetenCashflows sowie der sehr guten Eigenkapitalausstattung undEntschuldungsfähigkeit als gering ein. Während sich der Umsatz erwartungsgemäßpandemiebedingt gegenüber dem Rekordwert vom Vorjahr abschwächte, konnte derUmsatzrückgang aufgrund von Kosteneinsparungen ertragsseitig teilkompensiertwerden. In der Folge konnte EOS die Ertragskraft in einem herausfordernden Jahrgegenüber dem Planwert steigern. Vor dem Hintergrund von Nachholeffekten gehtdie Agentur für das laufende Geschäftsjahr von einer wieder positivenEntwicklung der Ertragskraft aus. Risiken hinsichtlich einer Abschwächung derErtragskraft bestehen kurzfristig im Hinblick auf eine möglicherweise wiederbeschleunigte Pandemieentwicklung.Die EOS Gruppe gehört zu den marktführenden Unternehmen fürInkassodienstleistungen in Europa. Das Dienstleistungsspektrum des Konzernsumfasst im Wesentlichen das treuhänderische Inkasso sowie den Ankauf und dieVerwertung notleidender Forderungen.Die Zusammenfassung des Ratingberichts sowie die relevante Rating Methode sindauf scopehamburg.com (https://www.ehrg.de/) veröffentlicht.EOS Holding GmbH: https://www.ehrg.de/veroeffentlichte-ratings/eos-holding-gmbh/Die Scope Hamburg GmbH (vormals Euler Hermes Rating GmbH) wurde 2001 alsunabhängige europäische Ratingagentur gegründet und konzentriert sich aufUnternehmens- und Projekt-Ratings. Die Scope Hamburg GmbH ist gemäß derVerordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments registriert und wirdvon der European Banking Authority (EBA) als externe Ratingagentur (ECAI)anerkannt. Die Scope Hamburg GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Scope Group,dem führenden europäischen Anbieter von unabhängigen Kreditratings, ESG-Analysenund Fondsanalysen.