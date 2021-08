FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts eines durch Einmaleffekte begünstigten Quartalsgewinns hat es am Dienstag ein weile gedauert, bis Fraport die Anleger von seinen jüngsten Geschäftszahlen überzeugen konnte. Die Aktien sackten im Xetra-Handel um bis zu vier Prozent ab. Am späten Vormittag gab es dann Ausschläge mit einem kurzen Ausflug ins Plus, der schnell zu Ende ging. Zuletzt ging es dann um mehr als ein Prozent auf 56,56 Euro nach oben.

Anleger und Analysten taten sich schwer damit, den aktuellen Quartalsbericht einschätzen, da der Frankfurter Flughafenbetreiber im zweiten Jahresviertel nur dank einer staatlichen Lockdown-Ausgleichszahlung, also eines Sondereffekts, in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt war.