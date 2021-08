Der Boom bei Elektroauto-SPACS geht weiter. Kann Lucid Motors mit seinen Luxus-Stromern Tesla, Porsche und Daimler ernsthaft Konkurrenz machen oder droht ein ähnliches Desaster wie bei Lordstown Motors und Nikola?

Obwohl Lucid Motors noch kein einziges Fahrzeug an seine Kunden ausgeliefert hat, lag die Marktkapitalisierung beim SPAC-Börsengang in der vergangen Woche bei fast 40 Milliarden US-Dollar. Immerhin hat Lucid nach eigenen Angaben mehr als 11.000 kostenpflichtige Fahrzeugreservierungen und fahrbereite Vorserienfahrzeuge.

Schon wieder ein SPAC-Börsengang eines Elektroauto-Start-ups: Nach Nikola und Lordstown Motors ist nun auch Lucid Motors an der Nasdaq gelistet. SPACs sind börsennotierte Unternehmen ohne operatives Geschäft, man spricht auch von sogenannten Börsenhüllen. Solche Börsenhüllen fusionieren mit anderen Unternehmen und bringen diese so quasi durch die Hintertür an die Börse.

Lucid Motors hat sich auf den Bau von Luxus-Stromern spezialisiert und will Daimler und Tesla Konkurrenz machen. Der Lucid Air Grand Touring soll mit seiner 110 Kilowattstunden (kWh) großen Batterie laut EV-database im Sommer bis zu 635 Kilometer auf der Autobahn fahren können. An einer 300 kW-Schnellladestation soll der Akku in nur zwanzig Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden können. Zum Vergleich: Das Tesla Model S Plaid kommt auf der Autobahn nur 505 Kilometer weit und benötigt 28 Minuten, um den Ladestand von 10 auf 80 Prozent zu heben. Der Mercedes EQS 450+ kommt zwar auf eine Autobahnreichweite von 615 Kilometern, benötigt aber 32 Minuten für die Ultraschnellladung.

Nach den Desastern um Nikola und Lordstown Motors sind viele Experten jedoch skeptisch, dass Lucid Motors seine großangekündigten Versprechen auch halten kann. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des Center Automotive Research (CAR) in Duisburg, erklärte gegenüber wallstreet:online: „Nach meiner Einschätzung ist beim Lucid Air viel heiße Luft drin. Ein Autobauer, der noch nicht im Markt ist und Pläne hat, bei denen die Bäume in den Himmel wachsen sollen? Dass so große Ankündigungen weit von der Realität wegliegen können, haben Faraday Future, aber auch Nikola Motors gezeigt. Ein echter Unique Selling Point, wie damals bei Tesla, ist an den Ankündigungen wenig auszumachen.“

Ähnlich sieht dies auch Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital. „Viele der mit Milliarden US-Dollar bewerteten Elektroautobauer haben eines gemeinsam: Ihre Elektroautos gibt es (noch) nicht. Wenn man mal von Prototypen absieht, etwa dem Lucid Air Sedan. Nun könnte man sagen, dass Aktienmärkte naturgemäß zukünftige Entwicklungen vorwegnehmen. Tatsächlich wäre diesem Argument nur wenig entgegenzuhalten, wären da nicht schon einige hochkarätige Elektroautobauer, Start-ups vergleichbar mit Lucid Motors, die auf spektakuläre Weise abgestürzt sind.“

Immerhin ist Lucid-CEO Peter Rawlinson in der Autobranche keiner Unbekannter. Rawlinson hat drei Jahrzehnte Berufserfahrung als Ingenieur in der Autoindustrie und war als Tesla-Chefingenieur für das Model S zuständig. Und: Lucid wurde bereits 2007 unter dem Namen Atieva gegründet und konzentrierte sich damals auf den Bau von Elektroautobatterien und Antriebssträngen für andere Hersteller. Zudem hat Lucid alle Batteriesätze für die FIA-Formel-E-Meisterschaft 2018/19 entwickelt, hergestellt und geliefert.

Und: Anders als bei Nikola hat Lucid bereits fahrbereite Vorserienfahrzeuge. AUTO BILD- Chefreporter Hauke Schrieber durfte kürzlich im 161.500 US-Dollar teuren Lucid Air Grand Touring mitfahren. Sein Fazit: „Als ich Lucid-Boss Peter Rawlinson das erste Mal 2016 traf, war ich neugierig, aber skeptisch. Ein Jahr später war ich erstaunt über seinen Prototyp. Nach dieser Mitfahrt in der Vorserie bin ich begeistert. Klar, der Lucid macht E-Mobilität nicht massentauglich. Aber Luxus und (Lade-)Leistung sind grandios. Tesla, Audi, Mercedes und Porsche werden das Auto schnell kaufen, zerlegen – und ganz genau hinschauen.“

Die Lucid Group Aktie verlor indes innerhalb einer Woche rund sechs Prozent. Das Papier schloss den gestrigen Handelstag an der Nasaq leicht im Plus ab. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 23,77 US-Dollar (Stand: 03.08.2021, 02.00 Uhr):

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion.