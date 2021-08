Wandel zum Asset Light-Geschäftsmodell erreicht nächste Stufe - Teilverkauf des Colocation-Geschäfts vollzogen



q.beyond hat gestern die Veräußerung eines Rechenzentrums in Nürnberg an seinen Kunden DATEV verkündet. Wir sehen die Transaktion aus mehreren Gründen positiv.



Strategische Einordnung: Durch diesen Schritt reduziert q.beqond den Anteil nicht strategischer und kapitalintensiver Aktivitäten. Seit 2020 richtet das Unternehmen sein Geschäftsmodell auf plattformbasierte Innovationen aus und avisiert durch die Bereitstellung zukunftsträchtiger Branchenlösungen den Aufbau eines hochskalierbaren Produkt- und Leistungsportfolios. Im abgelaufenen Geschäftsjahr resultierten jedoch noch ca. 20 Mio. Euro der Erlöse aus dem Colocation-Geschäft, für das q.beyond bereits im Mai einen strukturierten Verkaufsprozess startete. Rund 10 bis 15% des Geschäftsvolumens innerhalb des Bereichs entfiel u.E. auf eine 2011 exklusiv für DATEV errichtete und nun an den Kunden veräußerte Rechenzentrumsfläche (ca. 1.000 Quadratmeter). Somit verbleibt ein Großteil (ca. 9.000 Quadratmeter) des Serverhousings vorerst noch im Unternehmen.

Einfluss auf die GuV und Bilanz: Im Zuge der Transaktion stellt q.beyond einmalige Effekte bei EBITDA und Free Cashflow im jeweils einstelligen Millionen-Euro-Bereich in Aussicht. Bei Übertragung der von uns bereits in vorherigen Comments angeführten Parameter (EBITDA-Marge ca. 25%, Verkaufserlös 8 bis 10x EBITDA) dürfte sich ein Kaufpreis zwischen 4,0 und 7,5 Mio. Euro ergeben. Wir lassen unsere Schätzungen allerdings angesichts der hohen Prognoseunsicherheit des Buchgewinns zunächst unverändert. q.beyond wird mit Veröffentlichung der Q2-Zahlen am 09. August laut eigenen Aussagen aufgrund der Transaktion ohnehin eine angepasste Jahresprognose veröffentlichen, aus der sich belastbarere Informationen ableiten lassen sollten.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 2,70 Euro