Madoro erprobt bis zu 1,2 kg/t Silber und 3,97 wt% Kupfer in kürzlich entdecktem polymetallischem Skarn bei Projekt Yautepec

3. August 2021 – Vancouver (British Columbia, Kanada). Madoro Metals Corp. („Madoro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich weiterer Explorationsergebnisse vom südlichen Teil seines Projekts Yautepec bekannt zu geben. Wie in einer früheren Pressemitteilung vom 6. Juli 2021 beschrieben, entdeckte das Unternehmen kürzlich einen 7 km langen Abschnitt mit bis dato nicht erkannter epithermaler Alteration und Mineralisierung entlang des südlichen Randes des Supervulkans (Krater) Yautepec. Aufgrund dieses Erfolges ist das Explorationsteam von Madoro weiter nach Westen gezogen, um nach der prognostizierten Grenze des Kraters zu suchen. Die prognostizierte westliche strukturelle Grenze des Supervulkans wurde gefunden und ein neues Gebiet mit einer Skarn-Hornfels-Alteration und -Mineralisierung wurde mittels Feldkartierungen identifiziert (Abbildung 1). Vorläufige Gesteinssplitter-Probennahmen vom mineralisierten Skarn in diesem Gebiet ergaben Werte von bis zu 1,2 kg/t Ag und 3,97 w% Kupfer von einer 0,10-m-Schürfprobe. Die Skarn-Hornfels-Alteration und die variabel vorhandene Mineralisierung werden auf einer geschätzten Fläche von mindestens 1 km in Ausbissen, überdeckten Findlingen und Flotationsgestein vorgefunden, doch die vollständige Größe des Komplexes muss noch ermittelt werden und ist weiterhin offen.

Abb. 1: Geologische Karte des südlichen Gebiets von Yautepec

„Die Entdeckung von gut mineralisiertem Skarn mit mehreren Metallen entlang des westlichen Randes des Kraters Yautepec wurde durch die disziplinierte Anwendung des Explorationsmodells von Madoro verzeichnet, das bis dato beim gesamten Projekt Yautepec bemerkenswerte Erfolge erzielt hat“, sagte David Jones, Exploration Manager und Director von Madoro Metals. „Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass wir es mit einem großen mineralisierten Epithermal- und Skarnkomplex zu tun haben, der in das strukturell begrenzte magmatisch-hydrothermale System des Supervulkans Yautepec integriert ist. Die Geologie ist ähnlich wie bei den zurzeit in Betrieb befindlichen Minen im Silber-Gold-Gürtel Oaxaca mit mehreren Metallen. Die Entdeckung dieser mineralisierten Gebiete ist ein Beweis für das Know-how und die Leidenschaft unseres Feldteams, das bereits an bedeutsamen Explorationserfolgen in ganz Mexiko beteiligt war.“

In der nachfolgenden Tabelle sind die geochemischen Ergebnisse der Gesteinssplitter vom westlichen Skarn-Hornfels-Gebiet zusammengefasst:

Projekt Yautepec: Ergebnisse der Gesteinssplitter-Probennahmen in Gebiet Western Skarn (n = 20 – ALS Labs) Element Höchstwert Proben mit bedeutsamen Werten Lithologie von hochgradigster Probe Edelmetalle Ag 1.200 g/t 6 > 20 g/t; 12 > 1 g/t Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Au N. a. N. a. Proben unterhalb der Erfassungsgrenze Basismetalle Cu 3,97 wt% 10 > 100 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Pb 20,0 wt% 5 > 2,5 wt%; 19 > 100 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Zn 4,97 wt% 4 > 1,0 wt%; 15 > 300 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Mo 44,6 ppm 4 > 10 ppm Massives Oxidverdrängungsgestein von Kalkstein Spurenelemente As 2,74 wt% 14 > 0,50 %; 26 > 1.000 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Ba 1.620 ppm 9 > 100 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Hg 1,37 ppm 2 > 1 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Sb 285 ppm 5 > 100 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Se 147,5 ppm 7 > 10 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Te 47,3 ppm 9 > 1,8 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Tl 4,83 ppm 4 > 0,50 ppm Verkieselte hydrothermale Brekzie

Der Skarn-Hornfels-Komplex liegt knapp außerhalb des kürzlich kartierten südwestlichen Randes des Kraters Yautepec (Abbildung 2). Das Gebiet ist 13 km von einer ähnlichen Silber-Basismetall-Mineralisierung mit mehreren Metallen entfernt, die entlang des östlichen Randes des Kraters im historisch identifizierten Gebiet Las Minas vorgefunden wurde (auf das das Unternehmen eine Option hat, wie in der Pressemitteilung vom 16. Oktober 2019 beschrieben ist). Diese beiden mineralisierten Skarnzonen scheinen wie Spiegelbilder (d. h. symmetrisch) über die kartierte Ost-West-Breite von 13 km des Supervulkans zu verlaufen. Die Tatsache, dass ähnliche Arten von Skarnmineralisierungen in solch großer Entfernung vorkommen, verdeutlicht, dass das integrierte Epithermal-Skarn-System Yautepec äußerst groß ist und beträchtliches Potenzial für eine umfassende und möglicherweise wirtschaftliche Lagerstätte aufweist.

Abb. 2: Geologische Karte des Projekts Yautepec

Die folgende Tabelle ist eine tabellarische Zusammenfassung aller jüngsten geochemischen Gesteinssplitterergebnisse entlang eines 15-km-Abschnitts (von dieser und der Pressemitteilung vom 6. Juli 2021) vom südlichen Gebiet des Projekts Yautepec:

Projekt Yautepec: Ergebnisse der Gesteinssplitter-Probennahmen in südlichem Gebiet (n = 173 – ALS Labs) Element Höchstwert Proben mit bedeutsamen Werten Lithologie von hochgradigster Probe Edelmetalle Ag 1.250 g/t 3 > 400 g/t; 12 > 10 g/t Epithermaler Erzgangkomplex in der Nähe der Paläooberfläche Au 12,35 g/t 7 > 0,100 ppm Epithermaler Erzgangkomplex in der Nähe der Paläooberfläche Basismetalle Cu 3,97 wt% 10 > 100 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Pb 20,0 wt% 5 > 2,5 wt%; 19 > 100 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Zn 4,97 wt% 4 > 1,0 wt%; 15 > 300 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Mo 286 ppm 25 > 20 ppm Quarzerzgangbrekzie in der Nähe der Paläooberfläche Spurenelemente As 2,74 wt% 14 > 0,50 %; 26 > 1.000 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Ba 6.180 ppm 21 > 1.000 ppm; 36 > 500 ppm Geschichteter Carbonatsinter an der Paläooberfläche Hg 21,6 ppm 6 > 1 ppm; 16 > 0,5 ppm Oxidiertes und argillitisiertes Vulkangestein Sb 285 ppm 14 > 25 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Se 147,5 ppm 12 > 5 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Te 47,3 ppm 12 > 0,6 ppm Skarnzone mit nicht ermittelter Größe/Abmessungen Tl 10,6 ppm 18 > 1,0 ppm Eisenreicher Carbonatsinter an der Paläooberfläche

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Robert Johansing, M.Sc., Economic Geologist und einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sich Paul Smith nach neun Jahren engagierter Tätigkeit aus dem Board of Directors zurückzieht. President und CEO Dusan Berka sagte: „Im Namen des Board und des Managements des Unternehmens möchten wir Pauls Beitrag und seine loyalen Dienste würdigen und ihm für seinen Ruhestand viel Gesundheit und Glück wünschen.“

