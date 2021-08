Führende Krypto-Plattform Coinbase startet in Deutschland - Staking jetzt verfügbar

14:49 Uhr Daimler verlängert Kurzarbeit in Sindelfingen und Bremen dpa-AFX | Weitere Nachrichten

14:48 Uhr USA haben bislang mehr als 110 Millionen Impfdosen gespendet dpa-AFX | Weitere Nachrichten

14:48 Uhr US-Anleihen starten kaum verändert dpa-AFX | Marktberichte

14:46 Uhr Nawalny-Vertraute zu monatelanger Freiheitsbeschränkung verurteilt dpa-AFX | Weitere Nachrichten

14:42 Uhr Bel Fuse Inc. Announces Regular Quarterly Cash Dividend on its Class A and Class B Shares globenewswire | Weitere Nachrichten

14:40 Uhr Waldbrände in Südeuropa toben weiter - Ehepaar aus Deutschland tot dpa-AFX | Weitere Nachrichten

14:40 Uhr Analyse: Banking in spritzig! Bernecker Börsenkompass | Analysen

14:34 Uhr SEK-Frankfurt: Für N-Wort keine Entschuldigung von Polizeipräsident Müller Tichys Einblick | Kommentare

14:33 Uhr Diana Shipping Inc. Reports Financial Results for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2021 globenewswire | Weitere Nachrichten