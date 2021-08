Nach den deutlichen Zugewinnen seit März letzten Jahres von 10,13 auf 37,30 Euro bis Mitte April dieses Jahres schlug die Infineon-Aktie anschließend eine volatile Konsolidierungsphase mit einer entsprechenden Unterstützung um 30,00 Euro ein. Dabei hat sich in den letzten Monaten zusätzlich auf der Oberseite eine abwärts gerichtete Trendlinie eingefunden und die Notierungen dadurch immer stärker eingegrenzt. Nach Vorlage der fantastischen Quartalszahlen schossen die Notierungen nach anfänglichen Startschwierigkeiten genau an diesen Trend hoch, dieses Verhalten weist auf einen möglichen Ausbruchsversuch bullischer Marktteilnehmer hin.

Jahreshochs im Visier

Solange sich die Infineon-Aktie zwischen 30,00 Euro und der abfallenden Trendlinie seitwärts bewegt, bleibt das Papier vorläufig als neutral zu bewerten. Erst ein Anstieg mindestens über 34,00 Euro per Tagesschlusskurs könnte den Stein ins Rollen bringen und erste Gewinne an 34,79 Euro und darüber an 35,67 Euro ermöglichen. Vielleicht gelingt es sogar ohne größere Umwege direkt an die Jahreshochs bei 37,30 Euro anzuschließen. Ein Bruch der markanten Unterstützung von 30,00 Euro dürfte allerdings mit Abschlägen zunächst an 27,75 Euro quittiert werden, ein potenziell weiteres Ziel auf der Unterseite liegt an der Horizontalunterstützung von 25,76 Euro.