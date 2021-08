HAMBURG (dpa-AFX) - Die Beschäftigten der Pella Sietas GmbH können nach mehreren Monaten ohne Lohnzahlungen nun auf ihr Geld hoffen. "Wir freuen uns, dass es uns - auch mit Unterstützung der IG Metall - bereits wenige Tage nach der Stellung des Insolvenzantrages durch Pella Sietas gelungen ist, die Lohnzahlungen an die Belegschaft bis einschließlich September im Wesentlichen sicherzustellen", sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Achim Ahrendt nach Angaben des Unternehmens am Dienstag. "Damit können auch die Arbeiten an den aktuellen Aufträgen der Werft fortgesetzt werden."

Ahrendt habe die Beschäftigten "darüber informiert, dass das Kurzarbeitergeld für Mai und Juni sowie das Insolvenzgeld für Juli vollständig ausbezahlt wird", heißt es in der Mitteilung. "Für eine Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann so auch für die Monate August und September das Insolvenzgeld vorfinanziert werden."