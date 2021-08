BAADER BANK stuft K+S auf 'Add'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,50

Kursziel alt: 13,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach höheren Jahreszielen mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Add" belassen. Der aktuelle Marktkonsens für das operative Ergebnis (Ebitda) liege unter dem unteren Ende der von K+S in Aussicht gestellten Spanne, schrieb Analyst Markus Mayer in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Optimismus des Salz- und Düngemittelproduzenten basiere auf hohen durchschnittlichen Preisen bei Produkten für die Landwirtschaft./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 13:27 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.