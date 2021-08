Ein Kunde von USU Software aus der Autobranche erweitert seinen Auftrag an das Unternehmen. „Ein SaaS-Rahmenvertrag, der zunächst bis zum Ende 2023 läuft, ergänzt im Bereich SAP-Lizenzoptimierung die bislang eingesetzte USU-Lösung für Software Asset Management”, meldet die Gesellschaft aus Möglingen am Dienstag.Neben der Sicherung der Compliance erhofft sich der USU-Kunde Kosteneinsparungen. „Gerade in diesen ...