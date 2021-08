Rapyd nimmt 300 Millionen US-Dollar in der Serie E auf, um sein Fintech-as-a-Service-Angebot inmitten der beispiellosen globalen Akzeptanz von Embedded Finance weiter auszubauen

LONDON und MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Rapyd , ein globales Fintech-as-a-Service-Unternehmen, gab heute eine Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von 300 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Target Global bekannt. An der Runde beteiligen sich mehrere neue Investoren, darunter Fonds, die von Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, Whale Rock Capital, BlackRock Funds und Dragoneer verwaltet werden, sowie die Beteiligung bestehender Investoren: General Catalyst, Latitude, Durable Capital Partners, Tal Capital, Avid Ventures und Spark Capital.

Die Finanzierung erfolgt kurz nach der Übernahme von Valitor, einem europäischen Zahlungsverkehrs- und Kartenausstellungsunternehmen, für 100 Millionen US-Dollar Rapyd Ventures und der Gründung von Rapyds Venture-Arm. Die zusätzlichen Mittel werden Rapyd in die Lage versetzen, die sich bietenden Chancen zu nutzen, die sich aus der beispiellosen Nachfrage nach digitalen Zahlungen, eingebetteten Finanzdienstleistungen und skalierbarer, cloudbasierter Zahlungsinfrastruktur in allen Segmenten und Branchen ergeben, und werden dazu verwendet, das Wachstum des Unternehmens durch eine Kombination aus organischem Wachstum, Übernahmen und strategischen Investitionen zu beschleunigen.

„Die Ermöglichung des digitalen Zahlungsverkehrs ist zu einer der grundlegendsten geschäftlichen Anforderungen in jeder Branche geworden, wie die letzten anderthalb Jahre unwiderruflich gezeigt haben. Es ist eine große Verantwortung und eine außergewöhnliche Chance, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, Kunden zu bedienen und ihre Reichweite auf globalen Märkten zu vergrößern. Wir sind unseren Investoren dankbar, dass sie die neuen Bedürfnisse unseres Ökosystems erkannt und unsere Bestrebungen unterstützt haben", sagte Arik Shtilman, Mitbegründer und CEO von Rapyd. „Wir planen, die Finanzierung zu nutzen, um unsere globale Fintech-as-a-Service-Plattform weiter auszubauen und in die Stärkung unserer weltweiten Netzwerkkapazitäten zu investieren. Wir werden unsere Präsenz in wachstumsstarken Märkten in Europa, Asien-Pazifik, den USA und Lateinamerika weiter ausbauen, wo die Plattform von Rapyd Unternehmen unterstützen kann, die international wachsen wollen. Wir verdoppeln unsere Strategie für Vertriebspartnerschaften, verstärken unsere Präsenz in wichtigen Wachstumsmärkten und prüfen weitere Übernahmen, die unseren strategischen Zielen entsprechen."