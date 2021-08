Mabanaft-Gruppe spendet über 32.000 Euro für die Fluthilfe

DGAP-Media / 03.08.2021 / 15:30

Die Mabanaft GmbH & Co. KG und ihre Tochtergesellschaften spenden über 32.000 Euro als Soforthilfe für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe. Das Geld wird an unterschiedliche Träger, wie beispielsweise an das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft", überwiesen. "Die schrecklichen Bilder aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern haben uns sehr bewegt. Wir haben in den Regionen viele Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartner. Einige von ihnen sind selbst vom Hochwasser betroffen. Mit unserer Spende wollen wir einen Beitrag leisten, die Hilfskräfte und den Wiederaufbau vor Ort zu unterstützen", erklärt Anke Tannhäuser, SVP Marketing und Supply, Infrastructure & Trading von Mabanaft GmbH & Co. KG.